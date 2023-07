Jan Błachowicz w nocy z soboty na niedzielę stoczył walkę z Alexem Pereirą na gali UFC 291 w Salt Lake City. Polak przegrał niejednogłośną decyzją sędziów, o co zresztą miał później pretensje. "Banda złodziei, okradli mnie. Tak czy siak, dziękuję wszystkim za wsparcie. Wrócę" - napisał na Facebooku.

Tyle zarobił Jan Błachowicz za walkę na UFC 291. Ogromne pieniądze

Porażka oznacza, że Polak mocno oddalił się od walki o pas mistrza dywizji półciężkiej. Pewnym pocieszeniem może być dla niego to, że za ostatni występ zgarnął pokaźne pieniądze. Z szacunków portalu sportspayouts.com wynika, że jest to suma w wysokości 1,015 miliona dolarów, czyli nieco ponad 4,05 mln złotych. Składają się na nią gaża (pół miliona dol.), udziały w zyskach z pay-per-view (pół miliona dol.) oraz nagrody od sponsorów (15 tys. dol.).

Mimo że Błachowicz przegrał z Pereirą, to zarobił więcej niż on. Brazylijczykowi przypadło 815 tys. dol., z czego 400 tys. dol. to udziały z zysków z PPV, 350 tys. dol. to gaża, 100 tys. dol. to premia za wygrany pojedynek, a 5 tys. uzyskał z tytułu nagród od sponsorów.

Jan Błachowicz w czołówce najlepiej zarabiających zawodników gali UFC 291

Polak był jednym z trzech zawodników, których zarobek z ostatniej gali wyniósł ponad milion dolarów. Najwięcej otrzymali Dustin Poirier i Justin Gaethje, uczestnicy walki wieczoru. Pierwszy z wymienionych przegrał przez nokaut, ale i tak zarobił 1,47 mln dol. Pod tym względem okazał się lepszy od przeciwnika, który otrzymał 1,36 mln dol. Różnica wynika przede wszystkim z wyższej gaży i nagród od sponsorów dla Poiriera. Gaethje pomniejszył ją, zgarniając premię za wygraną oraz bonus od UFC za nokaut w wysokości 50 tys. dol.

Kolejna gala UFC odbędzie się w nocy z 19 na 20 sierpnia w Bostonie. W walce wieczoru o pas wagi koguciej powalczą Aljamain Sterling oraz Sean O'Malley.