Fame MMA zajęło stanowisko ws. Karasia. Jaśniej się nie da

Robert Karaś o dopingowej wpadce poinformował w niedzielę wieczorem na swoim Instagramie. Opublikował tam krótkie oświadczenie, ale też wstawił film, gdzie dodatkowo wyjaśnił, co się stało. - W ostatnich dniach w moim życiu wydarzyła się mała tragedia. Mianowicie dostałem wiadomość z Brazylii, że w moim organizmie podczas ostatniego wyścigu były śladowe ilości zakazanych substancji - powiedział Karaś.

Z naszych informacji wynika, że chodzi o drostanolon. To specyfik należący grupy sterydów anaboliczno-androgennych, który bardziej przydaje się w sportach siłowych, a nie wytrzymałościowych, czyli niekoniecznie na dystansie 10-krotnego Ironmana, którego w maju w rekordowym tempie pokonał Karaś.

- Drostanolon stosowany jest do poprawy sylwetki. Sięgają po niego nieraz np. kulturyści. W ostatnim roku mieliśmy jeden przypadek wykrycia u sportowca tej substancji - w rugby. Generalnie - co do stosowania - wskazałbym na sporty siłowe bardziej niż wytrzymałościowe, to na pewno. Ale może też mieć zastosowanie w tych drugich, niczego nie można wykluczyć. Możliwe też jest pojawianie się go w sportach walki - wskazuje Michał Rynkowski, dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA).

Fame MMA zajęło stanowisko ws. Karasia

No właśnie, sporty walki. Karaś to nie tylko ekstremalny triathlonista, ale od kilku miesięcy także freak fighter. Związany z federacją Fame MMA, w której w lutym w swoim debiucie - mimo kontuzji kolana - pokonał jednogłośnie na punkty rapera i freestylowca Filipa "Filipka" Marcinka.

Fame MMA było także sponsorem Karasia podczas jego ekstremalnych zawodów w Brazylii i teraz też odnosi się do sprawy. - Robert przedstawił zarówno federacji, jak i opinii publicznej bardzo wiarygodne i logiczne uzasadnienie całej sytuacji. Godne podziwu jest również to, że zdecydował się sam o wszystkim opowiedzieć. To dodatkowo uwiarygadnia jego słowa - mówi Michał Jurczyga, rzecznik Fame MMA, która wciąż wspiera Karasia i nie zamierza z nim zrywać współpracy. - Robert ma ważny kontrakt i mamy w planach jego dalsze występy - dodaje Jurczyga.

Fame MMA, ale też inne federacje sportów walki - nie tylko te freakowe - nie wymagają w Polsce przeprowadzania testów antydopingowych. To problem, z którym MMA boryka się od lat. To także temat tabu, bo jeżeli chodzi o czołowe federacje świata, badania antydopingowe występują tylko w Ultimate Fighting Championship (UFC) oraz Professional Fighters League (PFL), czyli dwóch amerykańskich organizacjach promujących mieszane sztuki walki.

W Polsce nadal nie bada się zawodników i nikt się raczej nie łudzi, że to prędko się zmieni. Kilka lat temu Łukasz "Juras" Jurkowski, ikona polskiego MMA, a dziś komentator Polsatu Sport, powiedział, że 75 procent zawodników bierze doping. 20 proc. na to nie stać, a tylko reszta jest czysta. - Prawda o dopingu w Polsce jest powszechnie znana. I tylko ktoś bardzo naiwny wierzy, że "połowa zawodników na pewno nie bierze" - mówił Jurkowski w maju w programie "Klatka po klatce".

Rekordzista świata zdruzgotany. Kim jest Robert Karaś?

Karaś się broni: Byłoby totalnym głupstwem

Karaś przekonuje, że zawsze był czysty. Do tego mówi, że sam naciskał na zmianę rangi zawodów w Brazylii, by mógł pobić rekord świata. - To był wyścig z cyklu Grand Prix, gdzie nie można bić rekordów i gdzie po starcie nie ma żadnych badań. Pod wpływem moich nacisków zmieniono rangę na Puchar Świata. Byłoby totalnym głupstwem, gdybym grał nieczysto i prosił o komisję o to, by mnie zbadała po wyścigu - tłumaczył w niedzielę.

Z federacją Fame MMA Karaś związany jest od listopada. - Przy okazji współpracy mieliśmy okazję poznać Roberta również prywatnie. To jedna z najbardziej wiarygodnych i szczerych osób, z jakimi miałem do czynienia. Wierzymy w stu procentach w jego słowa. Stoimy murem za Robertem i wiemy, że dostarczy nam jeszcze wielu pozytywnych emocji w jego kolejnych startach zarówno w Fame, jak i w ramach wyścigów triathlonowych - kończy Jurczyga. Następna gala Fame MMA odbędzie się 2 września w Krakowie.