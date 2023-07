Conor McGregor oskarżony o doping. Mocne słowa. "Taka jest prawda"

Conor McGregor to jeden z najpopularniejszy zawodnik MMA na świecie, choć nie dominuje już w oktagonie. Jeszcze w 2016 roku był na samym szczycie - został pierwszym podwójnym mistrzem UFC. Znakomicie radził sobie zarówno w dywizji piórkowej, jak i lekkiej. Jednak po 2017 roku wygrał tylko jedną walkę. Zamiast skupiać się na sporcie, wdawał się w utarczki słowne z przeciwnikami. Ostatnio wyzwał też na pojedynek Justina Gaethje. Amerykanin nie pozostał mu dłużny, dodatkowo wysnuł pod jego adresem poważne oskarżenia.

Mocne oskarżenia w kierunku Conora McGregora. Justin Gaethje nie ma wątpliwości. "Bierze"

W niedzielną noc Gaethje pokonał Dustina Poirera na gali UFC 291. Wyprowadził wysokie kopnięcie, po czym rywal padł na deski. Tym samym Amerykanin zdobył pas BMF i niewykluczone, że w kolejnej walce powalczy o mistrzostwo dywizji lekkiej.

Na zwycięstwo Gaethje natychmiast zareagował McGregor. Irlandczyk prowokował rywala i proponował mu pojedynek. "Znokautuje go jednym ciosem. Gwarantuje to Wam" - pisał na Twitterze.

Amerykanin nie ma jednak zamiaru ulegać namową McGregora. Już podczas konferencji prasowej po walce ostro odpowiedział na zaczepki Irlandczyka. Stwierdził, że nie będzie z nim rywalizował, ponieważ ten nie postępuje zgodnie z duchem fair play. Zarzucił mu stosowanie dopingu.

- Nie zamierzam walczyć z kimś, kto bierze sterydy. Nigdy w życiu nie brałem sterydów i nie mam zamiaru tego robić. Ewentualnie kiedy będę na emeryturze. Na pewno nie chcę jednak walczyć z kimś, kto je bierze i przez to oszukuje. Może nie powinienem tego mówić, ale jeśli chce walki, to nie będę tego ukrywał. Taka jest prawda - zaznaczył, cytowany przez portal mmafighting.com.

To jednak nie koniec. W przeszłości to Gaethje zabiegał o walkę z McGregorem, ale wówczas Irlandczyk odrzucał propozycje. Teraz rolę się odwróciły, ale jak przyznał Amerykanin, nie czuje z tego satysfakcji. - Odrzucił walkę ze mną chyba sześć razy. Paradoksem jest to, że najpierw musisz przegrać, żeby stanąć naprzeciw niego w oktagonie. Nie do końca wiem, jak to działa. Ale nieszczególnie interesuje mnie teraz, że to McGregor zabiega o walkę - zakończył.

Afer z Conorem McGregorem ciąg dalszy

W ostatnich tygodniach Irlandczyk kilkukrotnie był na ustach całego świata. Najpierw znokautował klubową maskotkę podczas finału NBA pomiędzy Miami Heat a Denver Nuggets. Później został oskarżony o gwałt, którego miał dopuścić się tego samego wieczora. Jedna z kobiet zeznała, że zawodnik MMA zmusił ją do seksu oralnego i innych czynności seksualnych. Nagrania z kamer nie potwierdziły jednak zeznań kobiety. Nie widać na nich, by ktoś na siłę wpychał ofiarę za drzwi toalety.