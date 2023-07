Artur Szpilka zdradził, kiedy wróci do freak fightów. Dwa konkretne warunki

Kiedy w maju 2021 roku Artur Szpilka (3-0 MMA) został znokautowany przez Łukasza Różańskiego w walce o pas mistrza organizacji WBC International, postanowił zakończyć karierę w boksie i rozpocząć przygodę w MMA. Podpisał kontrakt z KSW, a w pierwszym starciu dość łatwo rozprawił się z Siergiejem Radczenką. Na początku czerwca, po niespełna roku stoczył drugą walkę dla największej polskiej federacji, wygrywając z Mariuszem Pudzianowskim (17-9) podczas gali na Stadionie Narodowym.

Szpilka mówi, czy wróci do freakowej organizacji. Postawił dwa konkretne warunki

Pomiędzy obiema walkami Szpilka zaliczył epizod we freakowej organizacji High League, w której zmierzył się z Denisem Załęckim (0-2). Pojedynek wzbudził bardzo dużo emocji wśród kibiców, a finalnie zakończył się kontrowersyjną kontuzją kolana Załęckiego.

W rozmowie z kanałem Fansport TV Szpilka został zapytany o powrót do freak fightów - Jeżeli miałbym wrócić, to drugie tyle pieniędzy - [przyp. red.], co za Pudziana i wtedy wracam. Tylko na walkę sportową. Nie wykluczam tego, ale na dzień dzisiejszy nie biorę tego pod uwagę - powiedział.

Prowadzący wywiad odniósł się również do konfliktu Szpilki z Krzysztofem "Diablo" Włodarczykiem, który niegdyś miał doprowadzić do ich pojedynku w ringu. Zacytował słowa Włodarczyka, mówiącego, że 34-latek "nie miał jaj", aby zmierzyć się z nim w boksie.

- Nie będę mówił, kto nie miał jaj. Wielokrotnie się o tym przekonaliśmy. [...] Niech on nie gada takich głupot, bo przed moim wyjazdem do Ameryki, czy nawet po powrocie chciałem z nim walczyć, to on miał inne plany. Potem, jak o nim zrobiło się cicho, to nagle chciał walczyć. Ja wtedy walczyłem już w MMA, to dlaczego miałbym walczyć i dawać mu szansę w boksie. Poza tym ja się trochę obraziłem na ludzi, którzy są w boksie, dlatego nie ma już możliwości, żebyśmy spotkali się w ringu - przekazał Szpilka.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy Szpilka ponownie pojawi się w klatce KSW. Dość głośno spekuluje się o jego potencjalnym starciu z Arkadiuszem Wrzoskiem (3-0), do którego miało dojść na styczniowej gali, jednak wskutek kontuzji byłego pięściarza zostało ono odwołane.