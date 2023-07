Rywal Błachowicza zabrał głos po walce. Króciutko

W niedzielny, wczesny poranek Jan Błachowicz stoczył kolejny pojedynek w UFC. Rywalem 40-latka był Alex Pereira, który debiutował w kategorii półciężkiej. Zawodnicy stoczyli trzy niesłychanie wyrównane rundy, po których wynik starcia rozstrzygnęli sędziowie punktowi. Arbitrzy po niejednogłośnej decyzji (29-28, 28-29, 29-28) przyznali zwycięstwo Brazylijczykowi, jednak wielu ekspertów, jak i sam Błachowicz nie zgadzają się z takim werdyktem.

Pereira przemówił po walce. "Teraz chce walczyć o pas"

- To była bardzo ciężka walka, ale myślę, że byłem w stanie pokazać wam trochę swoich możliwości. Teraz chcę walczyć o pas, nieważne z kim - mówił Alex Pereira tuż po pokonaniu Jana Błachowicza na UFC 291 w Salt Lake City.

Błachowicz rozżalony po walce. Powiedział, co sądzi o werdykcie sędziów

Co ciekawe, 36-letni Brazylijczyk walczy w organizacji UFC dopiero od 2021 roku. Rok temu Pereira znokautował legendarnego już Israela Adesanyę, sięgając po mas mistrzowski wagi średniej. Po porażce w rewanżowym starciu zawodnik zdecydował, że przeniesie się do wyższej kategorii wagowej.

Pojedynek z Polakiem był eliminatorem do walki o pas mistrzowski do 93 kg. Po zwycięstwie z Błachowiczem Alex Pereira przyznał, że obecnie interesuje go jedynie starcie o tytuł w obecnej kategorii, a w przyszłości być może ponownie zobaczymy go w wadze średniej. - W tej chwili skupiam się na tej dywizji. Chcę być mistrzem w tej kategorii, a potem mam kilka spraw do rozwiązania w wadze średniej - przyznał "Poatan".

Jan Błachowicz był wycieńczony, ale walczył jak lew. O wyniku musieli zadecydować sędziowie

Przed dołączeniem do federacji UFC Alex Periera był mistrzem Brazylii w wadze do 85 kg. Oprócz tego zawodnik wygrywał krajowe turnieje WGP, zdobył pas mistrza panamerykańskiego organizacji WAKO Pro w formule K-1, a także odnosił wiele zwycięstw w organizacji Glory.