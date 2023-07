Chwila przestoju i nagle bum! Zgasło światło. Niewiarygodny nokaut [WIDEO]

Co to była za gala! W walce wieczoru imprezy w Salt Lake City. Justin Gaethje skutecznie zrewanżował się za porażkę z 2018 roku i tym razem znokautował Dustina Poiriera. I to znokautował go cudownym wysokim kopnięciem, dzięki czemu zdobył pas BMF (od "baddest motherf*****"), czyli pas dla "największego skur...".

REKLAMA

Zobacz wideo Rekord KSW. Poszli na całość. "Nie można się porównywać do czasów, w których kontent był za darmo"

Błachowicz jednak nie wytrzymał po walce. Ostrzej się nie da. "Banda złodziei"

Ale to nie był jedyny taki nokaut tej nocy. Wcześniej niemal bliźniaczym zakończeniem popisał się Roman Kopyłow (11-2). Rosjanin w drugiej rundzie efektownie znokautował wysokim kopnięciem Claudio Ribeiro (11-3).

32-latek odniósł trzecią wygraną z rzędu w UFC. Po walce wyzwał do walki Seana Stricklanda.

Gala miała też polski wątek. Minimalna porażka Błachowicza

W klatce spotkało się dwóch dawnych mistrzów amerykańskiej federacji. I choć starcie było bardzo wyrównane, to ostatecznie Jan Błachowicz, były posiadacz pasa dywizji półciężkiej, przegrał na punkty z Alexem Pereirą, dawnym czempionem wagi średniej.

- Moje odczucia na gorąco? Wygrałem. Tak czułem, tak i jak mój narożnik oraz hala w Salt Lake City. Ale co mam teraz zrobić? Rzucać mięsem? To już nic nie da. Może za dużo sił zużyłem w 1. rundzie? Napaliłem się na poddanie mataleo. Może muszę coś zmienić w przygotowaniach, żeby tego zdrowia była więcej? Jest, jak jest. Muszę teraz z tym żyć. Zabrakło konsekwencji i zdrowia, najnormalniej w świecie. Są takie walki, że czuję się bardzo dobrze, a są takie, że czasem sił brakuje. I nad tym muszę teraz pracować - mówił Polak na antenie Polsatu.

UFC 291. Wyniki: