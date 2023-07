Burza po walce Błachowicza. "Juras" nie wytrzymał. Niemal wszyscy to widzieli

30 lipca we wczesny, niedzielny poranek Jan Błachowicz podczas gali UFC 291 w Salt Lake City zmierzył się z Alexem Pereirą. Zawodnicy stoczyli trzy bardzo twarde i wyrównane rundy, po których sędziowie niejednogłośnie zdecydowali (29-28, 28-29, 29-28), że to Brazylijczyk wygrał pojedynek. - Moje odczucia na gorąco? Wygrałem. Tak czułem, tak jak mój narożnik oraz hala w Salt Lake City. Ale co mam teraz zrobić? Rzucać mięsem? To już nic nie da - mówił na gorąco po walce Jan Błachowicz. Niektórzy eksperci podzielają zdanie polskiego zawodnika.

Jan Błachowicz był wycieńczony, ale walczył jak lew. O wyniku musieli zadecydować sędziowie

Eksperci zabrali głos po walce Błachowicza. I się zaczęło. "Nie był w dobrej formie"

"Mocno równa walka, ale dla mnie Błachowicz to bierze" - czytamy na profilu mmapunch.pl

"Janek Blachowicz przegrał, po dość kontrowersyjnej decyzji sędziów wygrał Alex Pereira. Walka była wyrównana do ostatnich sekund, decyzja mogła być równie dobrze na korzyść Janka" - napisał w mediach społecznościowych Chris Reiko.

"To nie była ładna walka do oglądania, ale ani to, ani zmęczenie nie jest/nie powinno być punktowane w MMA. Druga runda była niepokojąca, ale po walce byłem spokojny o to, że pierwsza i trzecia runda dla Jana" - stwierdził Dominik Durniat, którego zdaniem Błachowicz powinien wygrać pojedynek.

"29-28 Janek. I tyle. F**k k**wa" - podsumował krótko Łukasz "Juras" Jurkowski - polski komentator, dziennikarz sportowy i były zawodnik KSW.

"No nie wiem. Dosyć spokojnie czekałem na 29-28 dla Janka... " - tymi słowami porażkę Błachowicza podsumował Patryk Prokulski z TVP Sport.

"Wygrał to, moim zdaniem, Błachowicz 29-28, ale UFC wyraźnie tępi jego przynudzanie w oktagonie" - wypalił Michał Majewski.

"Błachowicz ma prawo czuć się pokrzywdzony, ale powiedzmy sobie wprost - nie był w dobrej formie. Nawet gdyby to wygrał, to nie mógłby mieć zbyt wielu powodów do optymizmu. Ciosy Pereiry robiły dużo większe wrażenie" - taką opinię przedstawia dziennikarz Canal Plus, Michał Mitrut.

"Bardzo dużo osób pisze, że Janek wygrał... Że oszustwo itp. Proponuję na spokojnie obejrzeć bez emocji i napięcia. Przede wszystkim na chłodno trzecią rundę. Nie była to runda do jednej bramki... zdecydowanie jednoznaczna, była ciaśniejsza niż się wydawało" - stwierdził Maciej Turski z Kanału Sportowego.

