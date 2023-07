Jan Błachowicz był wycieńczony, ale walczył jak lew. O wyniku musieli zadecydować sędziowie

Nie minęło 15 sekund, a Jan Błachowicz poszukał obalenia, ale Alex Pereira się obronił, a chwilę później nawet sam spróbował tzw. gilotyny. I choć zaczynało to wyglądać niebezpiecznie z perspektywy Polaka, to Błachowicz pokazywał sędziemu kciuk do góry, sygnalizując, że wcale nie ma kryzysu. I choć mogła to być tylko dobra mina do złej gry, to w końcu "Cieszyński Książę" zdołał się wyrwać i sam próbował zaatakować duszeniem zza pleców. Pereira się jednak umiejętnie bronił. - Patowa sytuacja - komentował na antenie Polsatu Sport Andrzej Janisz. - Ale runda dla Janka - dodał Łukasz "Juras" Jurkowski.

Druga runda toczona była głównie w stójce, ale tempo było dość ospałe. Nic dziwnego, bo obaj stracili dużo sił w poprzedniej rundzie. W końcu Polak zrobił unik rotacyjny i wszedł w nogi rywala, obalając go. A z pleców Pereira nie był mu w stanie zagrozić. Ale pod koniec rudny walka wróciła do stójki, gdzie rozdawał karty Brazylijczyk. Jego przewaga w stójce nie była zaskoczeniem, bo Pereira wywodzi się z kickboxingu, jeszcze niedawno był mistrzem prestiżowej federacji Glory.

Polak coraz ciężej oddychał. - Zakwaszenie ciała jest już potworne. Wszystko boli, nawet włosy! Dawaj Jano - mobilizował "Juras", którego siostra Dorota jest życiową partnerką Błachowicza, a także jego zaradną menedżerką.

No i Jano posłuchał. Obalił rywala na pół minuty przed gongiem. - Stety, niestety, przepisy się zmieniły. Dziś już samo obalenie nie wystarczy, by sędziowie przyznali tobie rundę, jeśli nie zadałeś rywalowi w parterze dużych obrażeń - analizował w studiu Mateusz Gamrot, także czołowy zawodnik UFC, ale wagi lekkiej.

W trzeciej rundzie 40-letni Polak był już potwornie zmęczony, i choć kilka razy ładnie trafiał - szczególnie lewym sierpem - cztery lata młodszego rywala, to więcej ciosów zadał Pereira. Pod koniec walki Błachowicz sprowadził rywala, ale to nie wystarczyło.

Ostatecznie Pereira wygrał niejednogłośną decyzją sędziów

Dla Błachowicza mogła to być 30. wygrana w karierze i zarazem jedna z najważniejszych. Może nie tak istotna, jak nokaut na Dominicku Reyesie czy wypunktowanie Israela Adesanyi, ale sprawiająca, że 40-latek wciąż może marzyć o szczycie UFC.

Niestety, poniósł jednak 10. porażkę w karierze i choć sytuacja w dywizji półciężkiej jest bardzo zagmatwana, to trudno przypuszczać, by w najbliższym czasie Polak mógł zaatakować pas. Ten zaszczyt przypadnie pewnie Brazylijczykowi, byłemu mistrzowi wagi średniej (do 84 kg). Pereira, który w dniu walki paradoksalnie ważył 100 kg, więc nieco więcej niż Polak, teraz - niemal na pewno - zawalczy o pas z Jirim Prohazką, który kilka miesięcy zwakował pas, po tym jak odniósł poważną kontuzję. I to właśnie Czech odebrał pas Gloverovi Teixeirzę, który... zakończył panowanie Błachowicza.

Dlaczego Błachowicz przegrał?

Zacznijmy od tego, że Polak przegrał, ale po bardzo wyrównanej walce. Na takim poziomie, mistrzowskim poziomie, liczą się najmniejsze detale. A nie możemy zapominać, że Jano udał się do Salt Lake City bez swoich trenerów. Zabrakło Anzora Ażyjewa, który jest Czeczenem, ale ma paszport rosyjski, więc nie otrzymał wizy. W Kanadzie zabrakło też trenera stójki Roberta Złotkowskiego, który niedawno przeszedł poważną operację kolana. W narożniku Polaka wspierał jego kolega z dzieciństwa trener Michał "Meta" Mankiewicz.

Błachowicz ma już 40 lat, ale nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Można jednak przypuszczać, że będzie mógł w przyszłości przeprowadzić jeszcze jeden atak na czołówkę dywizji półciężkiej, ale zapewne ostatni, bo dwie jego ostatnie walki, to jednak remis z Magomiedem Ankalajewem i właśnie porażka z Pereirą. Ale kto jak kto, ale Błachowicz lubi zaskakiwać. I nam, kibicom, pozostaje wierzyć, że legendarna polska siła, jeszcze kiedyś zszokuje świat, ale nie oszukujmy się, o kolejną walkę o pas będzie niezwykle trudno.