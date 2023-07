Mistrz świata winny makabrycznej zbrodni. Wściekł się, gdy partnerka powiedziała o ciąży

Felix Verdejo Sanchez jawił się kilka lat temu jako wschodząca gwiazda boksu. W 2012 roku reprezentował Portoryko na igrzyskach olimpijskich - tam dotarł do ćwierćfinału, w którym ostatecznie musiał uznać wyższość Wasyla Łomaczenki. Kilka miesięcy później podpisał zawodowy kontrakt z grupą Top Rank. Został mistrzem świata WBO Latino w wadze lekkiej. Ostatecznie 30-latek stoczył 29 walk - 27 wygrał, z czego 17 przez nokaut. Wydaje się jednak, że nie zobaczymy go już w ringu. Wszystko przez makabryczny czyn, którego miał dopuścić się przed dwoma laty. W sprawie doszło do przełomu.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Vardejo Sanchez usłyszał werdykt ławy przysięgłych. Nie mieli litości

Jak donoszą zagraniczne media, federalna ława przysięgłych uznała Vardejo Sancheza za winnego morderstwa kochanki Keili Rodriguez. Proces trwał przez 25 dni - w tym czasie przesłuchano 31 świadków, przeanalizowano też liczne dowody w sprawie, zdjęcia, jak i opinie biegłych.

Rywal Błachowicza zaszokował kibiców. Aż trudno w to uwierzyć [WIDEO]

Przypomnijmy, do zbrodni doszło 29 kwietnia 2021 roku. Pięściarz miał pokłócić się z kochanką, która oznajmiła, że jest z nim w ciąży. Kazał jej usunąć dziecko. Kiedy ta odmówiła, sportowiec uderzył ją w twarz jakimś przedmiotem, a następnie wstrzyknął jej substancję usypiającą, związał jej ręce i stopy drutem, przywiązał do nich ciężki blok i zrzucił kobietę z mostu. W tej zbrodni pomagał mu Luis Antonio Cadiz, który już kilka dni później zawiadomił policję o przestępstwie i zaczął współpracować z organami ścigania.

- Po raz ostatni rozmawiałam z córką w czwartek rano. Jechała do Verdjeo, by powiedzieć mu, że jest z nim w ciąży. Mówiłam jej: "uważaj na siebie", ponieważ on jej groził, że musi usnąć ciążę. Bał się, że to może zniszczyć jego karierę - mówiła wówczas matka zamordowanej kobiety.

Zwłoki Rodriguez wyłowiono i przeprowadzono sekcję zwłok, która wykazała, że zmarła ona na skutek utonięcia. W związku z tym ława przysięgłych uznała pięściarza za winnego porwania kobiety i jej zamordowania. Nie udowodniono jednak, że ukradł samochód, którym przewiózł kochankę czy też, że strzelał do niej tuż przed wrzuceniem do wody.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Peszko zdradził szczegóły kontraktu Hajty w Clout MMA

Pięściarzowi grozi dożywocie

Jak donoszą dziennikarze portalu El Diario, po ogłoszeniu werdyktu ławy przysięgłych rodzina zamordowanej odetchnęła z ulgą. - Mam nadzieję, że sprawiedliwości stanie się zadość. To była okrutna zbrodnia, która zabrała mi córkę i wnuka - mówiła matka zamordowanej tuż po wyjściu z sądu.

Z kolei sam pięściarz miał się popłakać po usłyszeniu werdyktu. Kolejna rozprawa odbędzie się 3 listopada o godzinie 14:00 - wówczas zapadnie wyrok. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Media pisały, że za tak okrutny czyn sąd ma możliwość skazania sprawcy na karę śmierci, ale prokurator nie wnosił o taką sankcję.