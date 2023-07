Rywal Błachowicza zaszokował kibiców. Aż trudno w to uwierzyć [WIDEO]

Jan Błachowicz zamierza odzyskać pas mistrzowski UFC w kategorii półciężkiej, czyli do 93 kg. Żeby dostąpił zaszczytu walki o pas (najprawdopodobniej z Jirim Prohazką), musi w nocy z soboty na niedzielę pokonać Alexa Pereirę, a więc byłego kickboksera, który szturmem podbił UFC. Tylko tyle, że podbił wagę średnią, a więc do 84 kg. Ostatnio stracił jednak pas, przegrywając w rewanżu z Israelem Adesanyą, którego kiedyś Błachowicz pokonał. Pereira uznał, że nie zamierza się już dłużej katować ścinaniem wagi i spróbuje swoich sił w dywizji Polaka.

A że Polak uchodzi raczej za dużego zawodnika kategorii półciężkiej, to wydawało się, że będzie górował nad rywalem warunkami fizycznymi. Jednak okazuje się, że mierzący 193 cm Pereira będzie nie tylko wyższy o pięć centymetrów od Polaka, ale i sporo cięższy!

Po tym jak Pereira ściął wagę do 93 kg, znowu nabrał wody i - uwaga - waga pokazała mu ponad 103 kg! To oznacza, że Błachowicz, który w dniu walki waży około 98-100 kg, będzie lżejszy niż jego rywal, który przechodzi z niższej kategorii. To zaskoczenie dla kibiców, ale niekoniecznie dla Polaka. Wystarczy przypomnieć jego słowa sprzed kilku dni z programu "Klatka po klatce".

- Nie zdziwiłbym się, gdyby w dniu walki Pereira był cięższy ode mnie. Ale to dla mnie nie ma żadnego znaczenia, bo patrzę na to, ile ja będę ważył. W dniu walki chodzi mi o moją wagę, a nie o wagę mojego rywala. To mnie nie interesuje. Ale nie zdziwiłbym się, gdyby było kilo albo dwa cięższy ode mnie - powiedział Błachowicz, który do klatki ma wejść około 5:30 rano czasu polskiego.

