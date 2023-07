Z dna butelki na szczyt. "Piłem litr wódki dziennie"

"Poatan", czyli przydomek Alexa Pereiry, pochodzi z języka tupi, którym posługiwali się jego przodkowie i w wolnym tłumaczeniu oznacza rękę z kamienia. Na lewej ręce 36-latka znajduje się zresztą tatuaż przedstawiający kamienie. Te mają symbolizować jego niezłomny charakter.

Bo Pereira musiał walczyć od najmłodszych lat. Nie tylko w ringach i oktagonach, gdzie zdobył mistrzostwo świata w kickboxingu i MMA. Najbliższy rywal Jana Błachowicza najpierw musiał zawalczyć o siebie.

Po drodze pokonał ubóstwo, alkoholizm, w który popadł jako nastolatek, wyszedł z szemranego towarzystwa. W niedzielę zmierzy się z Błachowiczem. Zwycięzca tej walki w kolejnej najprawdopodobniej zmierzy się z Jirim Prochazką o pas mistrza UFC w wadze półciężkiej.

Alkohol był jego stylem życia

- Jestem stuprocentowym Brazylijczykiem. Nie jestem w połowie Europejczykiem czy Afrykaninem. Moja rodzina pochodzi z rdzennych plemion, które mieszkały tu, zanim ktokolwiek zdążył tu przyjechać - mówił o sobie Pereira.

Jego ojciec pochodzi z północy Brazylii, którą pokrywają głównie lasy deszczowe. W poszukiwaniu lepszego życia Pereria senior przeprowadził się do Sao Paulo. To tam poznał przyszłą żonę, tam urodziła się piątka jego dzieci, tam pracował jako murarz. Alex - trzeci z rodzeństwa - pomagał ojcu już jako dziecko.

W Sao Paulo było więcej pracy, ale życie było też zdecydowanie droższe. Pereira opowiadał, że wraz z rodziną mieszkał w bardzo złej dzielnicy. - Może nie była to fawela, ale wiele się od niej nie różniła - mówił Brazylijczyk, który, by odciążyć rodziców, już jako 12-latek zatrudnił się w sklepie z oponami. W tym samym czasie porzucił szkołę. Jak sam przyznał, nie miał do niej ani głowy, ani tym bardziej czasu.

- Robiłem rzeczy, które były zdecydowanie za ciężkie dla takiego dzieciaka jak ja. Ale nie miałem wyboru. W tamtym czasie nauczyłem się wielu rzeczy. Nie tylko dobrych, ale też złych. Przede wszystkim nauczyłem się pić alkohol, który był w moim życiu przez kolejne lata - opowiadał Pereira.

- Kiedy miałem 10 albo 11 lat, razem z bratem uciekaliśmy z domu, kupowaliśmy taniego szampana i piliśmy w ukryciu. W sklepie z oponami alkohol stał się stylem mojego życia. Praca bez niego nie istniała. Kiedy miałem 16 lat, wypijałem w pracy litr rumu dziennie, często mieszając to z kilkoma piwami. Byłem alkoholikiem w pełnym tego słowa znaczeniu. Piłem bez opamiętania - dodał.

Chociaż Pereira często nie miał pieniędzy, zdarzało się, że nie chciał ich za swoją pracę. W ramach wynagrodzenia prosił o alkohol. - Wmawiałem sobie, że mogę przestać pić, kiedy tylko zechcę. W końcu zdecydowałem się przestać, wiedziałem, że to najwyższy czas. Ale nie mogłem. Nie miałem nad tym kontroli. Dopiero wtedy zrozumiałem, w jak trudnej sytuacji się znalazłem - mówił Pereira.

Zwycięstwa celebruje już tylko puszką coli

To sporty walki zmieniły życie Brazylijczyka, który miał już 21 lat, kiedy pojawił się na pierwszym treningu. Początek przygody ze sportem nie oznaczał jednak, że Pereira od razu rzucił alkohol. - Wiedziałem, że sport może uratować mi życie. Ale na początku wcale nie było tak łatwo, jak mi się wcześniej wydawało - przyznał.

- Na początku nie trenowałem dużo, bo wciąż piłem. Kiedy więcej trenowałem, dalej piłem. W końcu ograniczyłem nałóg, ale tylko na chwilę. Alkohol wciąż był w moim życiu. Miałem 27 lat, byłem już mistrzem kraju w kickboxingu, a alkohol wciąż ograniczał moje możliwości. Starałem się pić tylko w weekendy, ale i to mi się nie udawało. Wciąż piłem każdego dnia. Miałem problem z tym, by nie pić choć jednego dnia. W najgorszych momentach wypijałem litr wódki dziennie - opowiadał.

Pereira za namową swojego trenera w końcu zdecydował się na odwyk. To jego szkoleniowiec przemówił mu do rozsądku i przekonał, że gdy rzuci alkohol, będzie miał wielką szansę odnieść sukces w sporcie. I miał rację.

Karierę amatora Pereira zakończył z bilansem 25 zwycięstw i trzech porażek. Wszystkie zwycięstwa odniósł przed czasem, większość po efektownych nokautach. - Porażki? Nigdy ich nie uznawałem. O wszystkich decydowali sędziowie punktowi. Dawali walki na korzyść rywali chyba tylko dlatego, że przetrwali ze mną w ringu - wspominał Pereira.

- Zwycięstwa celebrowałem już tylko puszką coli. Ale dalej sobie nie ufam, dlatego nie chcę alkoholu w swoim najbliższym otoczeniu. Moim marzeniem jest osiągnięcie poziomu, w którym pieniądze za walki i od sponsorów pozwolą mi na kupno mieszkania moim rodzicom i pomoc rodzeństwu. Wszystko zależy tylko ode mnie - dodawał.

Na zawodowstwo przeszedł chwilę wcześniej, niż planował. Wszystko przez to, że nie było chętnych do podjęcia z nim walki. Pereira szybko zrobił wielką karierę w kickboxingu, zdobywając mistrzostwa trzech federacji. To właśnie wtedy zaczęła się jego wielka rywalizacja z aktualnym mistrzem UFC w wadze średniej - Israelem Adesanyą.

Wielka rywalizacja z Adesanyą

Brazylijczyk i Nigeryjczyk w kickboxingu walczyli ze sobą dwa razy na galach federacji Glory of Heroes. W obu przypadkach lepszy był Pereira, który za pierwszym razem wygrał jednogłośną decyzją sędziów, a za drugim przez nokaut. Dla Adesanyi, który miał za sobą 35 zawodowych walk, była to dopiero pierwsza porażka przed czasem.

Po efektownym wejściu Pereiry do UFC, który w osiem miesięcy wygrał aż trzy walki, władze federacji podjęły się organizacji trzeciej walki Brazylijczyka z Adesanyą. Tym razem już na zasadach MMA. I chociaż Pereira miał za sobą dwa zwycięstwa w kickboxingu to faworytem walki, do której doszło 12 listopada zeszłego roku, był Adesanya.

Dlaczego? Dla Brazylijczyka była to dopiero czwarta walka w MMA. Adesanya miał ich za sobą 24. Przegrał tylko raz - z Błachowiczem - kiedy zdecydował się na walkę z Polakiem w wadze półciężkiej. W "swojej" kategorii średniej Adesanya nie miał sobie równych. Mistrzem w tej wadze był od kwietnia 2019 r.

- Nie oglądałem żadnej jego walki w MMA. Bo i po co? Nikt nie wie, kim on jest i tak też pozostanie po walce. Kiedy ja wciąż będę mistrzem i będę pracował na status legendy, on będzie opowiadał kolegom w pubie, że raz mnie znokautował - puszył się Adesanya przed walką.

- Te słowa będą dla mnie dodatkową motywacją. Ale ja wiem, że siedzę mu w głowie. Pokonałem go już dwa razy. Pokonam go i trzeci. Jestem jak kamień w jego bucie - kontrował Pereira, który rozbił Adesanyę w Nowym Jorku.

W 5. rundzie Brazylijczyk zasypał rywala serią potężnych ciosów, przez co sędzia musiał przerwać pojedynek. Pereira był na szczycie. - To była twarda walka, ale w pewnym momencie mojego życia każdy dzień taki był. Wszyscy mówili, że nie mam szans. Zwłaszcza gdy dojdzie do 5. rundy. Macie dowód. Jestem gotowy na każdego rywala - mówił Pereira zaraz po walce.

Już pięć miesięcy później doszło do rewanżu. - Przez ten przypadek z ostatniej walki ludzie zapomnieli, jak dobrym zawodnikiem jestem. Spokojnie, przypomnę wam. Wiem, jak go pokonać. W każdej z poprzednich walk dominowałem. Ale on ma niesamowitą zdolność do regeneracji. Tym razem jednak nie dam mu chwili wytchnienia - obiecywał Adesanya.

I tym razem dotrzymał słowa. Pod koniec drugiej rundy wydawało się, że Nigeryjczyk był w potężnych tarapatach i o krok od kolejnej porażki. Adesanya w kontrataku wyprowadził jednak dwa potężne ciosy prawą ręką, które zwaliły Pereirę z nóg.

"W Błachowiczu nie ma nic szczególnego"

Przynajmniej na razie nie ma mowy o piątym starciu obu zawodników. Pereira zdecydował się przejść do cięższej kategorii i od razu czeka go wielkie wyzwanie, bo walka z byłym mistrzem. Zwycięzca walki Błachowicz - Pereira za kilka miesięcy najpewniej stanie do pojedynku o zwakowany tytuł mistrza kategorii półciężkiej.

Faworytem ekspertów jest bardziej doświadczony Polak. Ale na Brazylijczyku to nie robi wrażenia. - Wiele mówi się o jego potwornej sile, ale czy znokautował wszystkich rywali? Nie. To były mistrz, doświadczony i groźny zawodnik, ale nie ma w nim nic szczególnego - powiedział Pereira.

- Nie mam obaw o swoją dyspozycję po ostatniej walce. Jestem silny mentalnie, przerobiłem tę porażkę w głowie, nie ma po niej śladu. Widziałem walkę Błachowicza z Adesanyą. Byłem na niej i widziałem, że Israel popełnił mnóstwo błędów. Sprawił, że walka przebiegła tak, jak chciał jego przeciwnik - dodał.

- Wydawało mi się, że Adesanya kontrolował walkę, aż w końcu oddał pole rywalowi. Błachowicz zdominował walkę w parterze, co było w jego interesie. Adesanyi zabrakło agresji. Ja będę inny - zakończył Pereira.

- W tej walce chcę sprawdzić swoją stójkę i znokautować go. Jeśli coś nie będzie szło po mojej myśli, użyję swojej siły i zapasów, by wykończyć go w parterze. Po prostu chcę wygrać tę walkę - odpowiedział Polak.

Walka Błachowicz - Pereira w niedzielę około 5:30 rano.