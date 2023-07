Mistrz UFC typuje wynik walki Błachowicza. Mówi, co musi zrobić Polak

Israel Adesanya jest mistrzem wagi średniej UFC, w której w przeszłości dwukrotnie mierzył się z Alexem Pereirą. W listopadzie 2022 roku przegrał przez nokaut w piątej rundzie, a w kwietniu 2023 roku znokautował rywala w drugiej rundzie i odebrał mu pas mistrzowski. Wcześniej, bo w 2021 roku próbował swoich sił w wadze półciężkiej i tam przegrał z Janem Błachowiczem w walce o pas. Teraz, bez problemów wskazał faworyta nadchodzącej walki na UFC 291.

Israel Adesanya ma faworyta walki Błachowicz - Pereira. "Zostanie złapany lewym sierpem"

Alex Pereira przechodzi do wagi półciężkiej i właśnie w debiucie zmierzy się z Janem Błachowiczem. Starcie ma wyłonić nieoficjalnego pretendenta do walki o pas mistrzowski w przyszłości, a więc stawka jest duża. Israel Adesanya uważa, że w pojedynku nie zabraknie wielkich emocji.

- Dla mnie stylistycznie to ekscytujący pojedynek. To dwóch facetów, z którymi walczyłem, obaj mnie kiedyś pokonali. Jestem ciekawy, jak ta walka się ułoży. Na nią składają się różne elementy – jest element grapplingu, a Jan może po niego sięgnąć wcześniej i spróbować odebrać Alexowi sporo siły uderzeniami i zamęczeniem. Jan zdecydowanie będzie próbował go obalić. On nie jest głupi - stwierdził mistrz UFC na swoim kanale YouTube.

Jako zawodnik z doświadczeniem, Adesanya pokusił się także o nakreślenie scenariusza na walkę. W nim to Pereira ma dominować nad Polakiem. - Uważam, że Alex zacznie dynamicznie, po prostu będzie wywierał presję, a Jan będzie ją odczuwał. To jest to, co Alex kocha robić. Lubi przejmować przestrzeń. Na pewno będzie kopał w nogę. Jan będzie cierpliwy i będzie próbował odczytać Alexa. Ale jeśli Jan zrobi to co myślę, a uważam, że to zrobi, to zostanie złapany lewym sierpem - stwierdził gorzko Nigeryjczyk.

Na sam koniec mistrz wagi średniej wskazał, że walka niemal na pewno zakończy się przed czasem i wybrał swojego faworyta. - Nie sądzę, żeby walka ta poszła w decyzję. Jeśli tak, to Jan ją wygra. On zdecydowanie może nauczyć się uderzać mocniej, ale uważam tak: jeśli Jan go powali na ziemię, to będzie go kontrolował przez trzy rundy. Oficjalnie jednak stawiam na Alexa Pereirę przez nokaut. On wygra, bo bije mocniej - podsumował Israel Adesanya.

Walka Jana Błachowicza z Alexem Pereirą na UFC 291 odbędzie się w nocy z soboty 29 na niedzielę 30 lipca około godziny 4:30. Starcie Polaka z Brazylijczykiem będzie Co-Main Eventem gali w Salt Lake City. Z kolei walką wieczoru będzie drugi w historii pojedynek Dustina Poiriera z Justinem Gaethje.