Zaczęły pojawiać się głosy, że rynek nasyci się freak fightami i moda niedługo przeminie. Wydaje się jednak, że zyskały one nowe życie. Na rynku pojawiła się federacja Clout MMA, w której zawalczą kolejni debiutanci. Fanów siatkówki ma przyciągnąć Zbigniew Bartman, a piłkarskich - Tomasz Hajto. Przy okazji zadbano o kibiców boksu, bo ring na klatkę zamieni Andrzej Fonfara, niegdyś światowej klasy pięściarz.

Boruc na Clout MMA? Miałby dobrego trenera. "Pokazałem parę myczków"

Rywalem Fonfary będzie Marcin Najman, który co prawda był mizernym sportowcem, ale nie sposób odmówić mu biznesowego zmysłu. Doskonale wie, jak się sprzedać. Między Fonfarą a Najmanem doszło do konfliktu. Gdy okazało się, że problem można wyjaśnić w klatce, a przy okazji sporo zarobić, to Fonfara wrócił z emerytury i przyleciał ze Stanów do Polski, gdzie 5 sierpnia zawalczy na Torwarze. Nieoficjalnie mówi się, że za walkę z Najmanem ma zarobić około pół miliona złotych.

Większe pieniądze czekały na Tomasza Adamka, ale ten ostatecznie nie chciał szargać swojego nazwiska, by wejść do świata Najmana.

Ogromne pieniądze czekały na Adamka

Portal Interia zdradza kulisy negocjacji z Adamkiem, który był priorytetem dla Clout MMA. - Usłyszałem od matchmakera, że chcą walki Adamka z Najmanem. W trakcie rozmowy padła kwota 800 tys. zł, którą podbił do miliona. Tyle kasy za, strzelam, dziesięć sekund walki? - mówi "Interii" współpracownik Adamka.

"[Współpracownik Adamka] dodał, że z tą propozycją jednak nie poszedł bezpośrednio do Adamka, tylko przekazał kontakt będącemu w otoczeniu "Górala" byłemu pięściarzowi Mateuszowi Rzadkoszowi. (...) Dlaczego nie zrobił tego osobiście? - Bo było mi wstyd, z szacunku do dokonań Tomka nie przeszło mi to przez usta. Jednak wiem, że cały czas go kuszą i zapewne będą kusić - odparł" - czytamy.

Dla części kibiców może być to zaskakujące, bo Adamek uchodzi za sportowca, którego mocno przyciągają pieniądze.

Totalne szaleństwo. To oni chodzą na gale freakowe. "Są jak płatki śniegu"

Na razie nie wiadomo, co z karierą Adamka. "Góral" nie walczył od 2018 roku, ale ciągle przebąkuje o pożegnalnej walce. Zastrzegał, że chodzi o boks, ale może jeszcze wyższa oferta go skusi? Tak jak skusiła innego byłego mistrza świata w boksie - Krzysztofa Włodarczyka. "Diablo" właśnie podpisał kontrakt z FAME MMA.