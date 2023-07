Jest kolejny chętny na walkę z Hajtą. To znany polski piłkarz. "Zmierzyłbym się z nim"

Kilka tygodni temu sportowe media w Polsce obiegła informacja o tym, że Tomasz Hajto zadebiutuje w oktagonie. 50-latek podpisał kontrakt z Clout MMA, której współwłaścicielem jest Sławomir Peszko. Hajto stoczy pojedynek z byłym siatkarzem Zbigniewem Bartmanem. Pomimo że były reprezentant Polski dość krótko znajduje się w środowisku freaków, to już mówi się o kolejnej walce z jego udziałem.

REKLAMA

Zobacz wideo Sonny Kittel szczerze o reprezentacji Polski: Słyszałem, że Boniek...

Łukasz Gikiewicz chce walczyć z Tomaszem Hajtą. "Dostałem telefony z paru federacji"

W środę odbyła się pierwsza konferencja przed drugą edycją wydarzenia Move Federation. Nieoczekiwanie prowadzącym nowego formatu "Skills Challenge", podczas którego zawodnicy wykonują różne sztuczki z piłką, został Łukasz Gikiewicz.

Tuż po tym 35-latek udzielił wywiadu dla "Faktu" i odpowiedział na pytanie odnośnie Piotra Świerczewskiego oraz Tomasza Hajty, którzy rozpoczęli karierę we freak-fightach. - Grałem z jednym i z drugim w ŁKS-ie, kiedy byłem młodym chłopakiem. Świerczewski od zawsze miał taką naturalną góralską siłę i wiedziałem, że wygra ostatnią walkę. Co do Hajty to myślę, że będzie miał zdecydowanie ciężej ze Zbigniewem Bartmanem - powiedział.

Zdradził również, czy sam rozważa walkę w klatce. - Dostałem telefony z paru federacji, ale jest za wcześnie, żeby o tym rozmawiać. Jestem w KTS-ie Weszło i uważam, że Krzysztof Stanowski by się nie zgodził. Jednakże mam jednego faworyta, z którym chętnie bym się zmierzył. Tym rywalem jest Tomasz Hajto - dodał.

"Diablo" Włodarczyk dołączył do Fame MMA i się zaczęło. Borek od razu przypomniał słowa agenta

Zobaczymy, czy Hajto będzie chciał jeszcze rywalizować w klatce po zakończeniu walki z Bartmanem. Gdyby tak się stało, to były obrońca Schalke 04 ma już upatrzonego konkretnego rywala. To Pedro Pauleta, który napsuł mu sporo krwi w pamiętnym meczu mistrzostw świata 2002.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Błachowicz zaczął wojnę psychologiczną przed hitową walką. Powiedział, jak pokona Pereirę

Gala Clout MMA 1 odbędzie się w sobotę 5 sierpnia na warszawskim Torwarze. Poza starciem Hajto - Bartman kibice będą mogli obejrzeć również konfrontacje m.in. Marcina Najmana z Andrzejem Fonfarą, czy Tomasza Sarary z Jayem Silvą.