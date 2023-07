Błachowicz zabawił się w jasnowidza. Wie, jak pokona rywala w hicie UFC

Jan Błachowicz (29-9-1) zdobył pas mistrza UFC we wrześniu 2020 roku, kiedy znokautował Dominika Reyesa (12-4). Następnie pokonał jednego z najlepszych zawodników bez podziału na kategorie wagowe Israela Adesanyę (24-2), aby później stracić tytuł w starciu z Gloverem Teixeirą (33-9). Po zwycięstwie nad Aleksandarem Rakiciem (14-3) otrzymał szansę odzyskania pasa kategorii półciężkiej. Jego pojedynek z Magodemem Ankalajewem (18-1-1) zakończył się jednak kontrowersyjnym remisem. Teraz ponownie staje przed szansą wywalczenia pojedynku o utracony tytuł.

Błachowicz wie, jak wygrać z Alexem Pereirą. Przewiduje dwa scenariusze

Najbliższym rywalem Błachowicza będzie były mistrz wagi średniej Alex Pereira (7-2), który po kwietniowej porażce z Adesanyą zdecydował się zmienić kategorię wagową. Polak udzielił wywiadu dla "Faktu", w którym został zapytany o predykcję na to starcie. Zaskoczył dokładnością. - Wygrywam w drugiej rundzie. Poddanie albo techniczny nokaut. Zobaczymy w sobotę, ale taki scenariusz rysuję sobie w głowie. Mam nadzieję, że się spełni - powiedział.

Pomimo tego, że Brazylijczyk jest wybitnym stójkowiczem, czego potwierdzeniem jest fakt, że dwukrotnie zdobywał tytuł mistrza organizacji Glory, Błachowicz nie chce za wszelką cenę sprowadzać walki do parteru.

- Każda walka zaczyna się w stójce. Przeniesienie jej do parteru na pewno nie będzie łatwe, trzeba będzie mocno nad tym popracować. Zapewniam, że nie będę szedł po obalenie na kolanach, prosto z szatni. Chcę się sprawdzić i zobaczyć, jak będzie wyglądała moja stójka na tle Pereiry. Głęboko wierzę, że to on będzie spychany do defensywy. A nawet jeżeli coś pójdzie nie tak, zawsze mamy plan B. Mogę próbować obaleń, kontrolować go pod siatką. Wszystko okaże się w sobotę - przekazał.

Jakiś czas temu Jamahal Hill zwakował pas mistrza UFC, przez co media zaczęły spekulować o tym, że walka Błachowicz-Pereira może wyłonić nowego króla dywizji do 93 kg. Tak się jednak nie stało. - Jest jak jest, nie zawracam sobie tym głowy. Mam walkę, trzeba ją wygrać. Jeśli to zrobię, kolejna będzie o pas. Dlatego w ogóle o tym nie myślałem. Skupiam się na swojej robocie i tym, żeby w ostatnich dniach przed galą niczego nie zepsuć, uniknąć kontuzji. Stawka zawsze jest wysoka - podsumował.

Błachowicz zmierzy się z Pereirą w co-main evencie gali UFC 291, która odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego w Salt Lake City. - Zapraszam przed telewizory, bo będzie co oglądać - zaapelował.