Ekspert niechcący zdradził rywala "Diablo" Włodarczyka w FAME MMA

W ostatnich dniach organizacja FAME MMA przekazała dość zaskakującą informację o podpisaniu kontraktu z pięściarzem Krzysztofem "Diablo" Włodarczykiem. Wzbudziło to skrajne odczucia zarówno ekspertów, jak i innych zawodników. Mocno oberwało się Łukaszowi "Jurasowi" Jurkowskiemu, który skrytykował ruch 41-latka. Do debiutu Włodarczyka we freakowej federacji zostało jeszcze trochę czasu, ale najprawdopodobniej poznaliśmy jego przyszłego rywala.

Miszkiń zdradził rywala Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka w FAME MMA. Niespodziewane nazwisko

Były pięściarz, a obecnie komentator i trener Maciej Miszkiń opublikował we wtorek na kanale YouTube vloga, podczas którego zdradził, że doszło do zmiany planów i zamiast pierwotnie planowanego pojedynku z Kevinem Lereną w boksie, Włodarczyk zmierzy się z Arkadiuszem Tańculą w formule MMA.

- Niestety, chyba nie dojdzie do walki Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka z Lereną. Wiem, że takie rozmowy się toczyły, natomiast chyba "Diablo" wybierze łatwiejszą drogę za trochę lepsze pieniądze i wystartuje we freak fightach. Rywal wydaje się bezpieczny. Mimo że nie ma pojęcia o MMA, to powinien sobie łatwo w tym pojedynku poradzić. Myślę, że ogłoszenie już wkrótce - powiedział.

Włodarczyk dzierżył w przeszłości tytuły pasy mistrza świata organizacji WBC i IBF w wadze junior ciężkiej. Stoczył 66 zawodowych pojedynków, wygrał 61 razy, cztery razy przegrał i raz zremisował. Rywali nokautował aż 41 razy. Po raz ostatni był widziany w ringu pod koniec maja, kiedy znokautował Sylvera Louisa.

"Diablo" zadebiutuje w nowej organizacji już w sobotę 2 września, kiedy w Tauron Arenie w Krakowie odbędzie się gala FAME MMA 19. Poza jego starciem dojdzie tam do pojedynków Piotra "Szeliego" Szeligi z Marcinem "Polish Zombie" Wrzoskiem oraz Dominiki Rybak z Klaudią "Sheeyą" Kołodziejczyk.