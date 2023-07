Peszko wyzwał Gikiewicza do oktagonu. Dostał szybką ripostę. Króciutko

Rafał Gikiewicz udzielił we wtorek wywiadu dla WP SportoweFakty, podczas którego został zapytany o to, czy będziemy mieli okazję w przyszłości zobaczyć go w oktagonie. Zabrał też głos na temat niedawnej wymiany zdań ze Sławomirem Peszko.

3 Fot. Jakub Porzycki / Agencja Wyborcza.pl screen Viaplay Otwórz galerię Na Gazeta.pl