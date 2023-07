"Juras" zaczepił Włodarczyka, ale takiej riposty się nie spodziewał. Nokaut

We wtorek wieczorem FAME MMA ogłosiło, że nowym zawodnikiem freakowej federacji został 42-letni Krzysztof "Diablo" Włodarczyk. To dość zaskakujący ruch, bo były mistrz świata w boksie wielokrotnie powtarzał, że nie zamieni ringu na klatkę. A przecież od dawna był kuszony, ale dopiero teraz zmienił zdanie.

Głos w tej sprawie zabrał Łukasz "Juras" Jurkowski, a więc pierwszy mistrz KSW, który karierę zakończył w 2021 roku, bo od kilku lat zarabia jako postać medialna. Czasami komentuje gale sportowe, czasami prowadzi programy rozrywkowe, a czasami dorabia tańcząc z gwiazdami. "Juras" wbił szpilkę Włodarczykowi, sugerując, że to kolejny sportowiec, który psioczył na freakowe gale, a finalnie sam na nich wystąpi.

"Niech każdy zarabia w sporcie jak chcę. Nic mi do tego. Rachunków za niego nie zapłacę. Ale nie bądźmy hipokrytami, którzy najpierw śmieją się z freaków, a potem sami wyciągają rękę po ich pieniądze. Nie nazywam cyrkiem organizacji (akurat ludzi Fame MMA znam, lubię, doceniam robotę) tylko to, co jest esencją promocji tychże gal. Robienie z siebie "baby z brodą" ku uciesze gawiedzi. Takie mamy czasy i nic tego nie zmieni. Ktoś chce ro oglądać i się tym jarać, ktoś nie. Niech każdy żyje po swojemu. Niech każdy może też napisać co o tym sądzi. Nie moja forma rozrywki po prostu. Nie bronie jej innym co zrozumiałe. Wolę iść na mecz" - napisał na Twitterze "Juras".

No i od razu szybko skontrował go Michał Pasternak, a więc weteran polskiego MMA, który na starość sam się zaczął bić na freakowych galach.

"Wojownicy na koniec kariery walczą w największej federacji MMA w Europie, a legendy biorą udział w tańcu z gwiazdami. Takie życie Juras" - napisał Pasternak, zawodnik FAME MMA.

Do dyskusji odniósł się admin FAME MMA

"Piszesz Juras, że jesteś ideowym romantykiem i dla Ciebie są rzeczy ważniejsze od hajsu. Krzysztof Diablo Włodarczyk, Michał Pasternak, Marcin Wrzosek, Tomasz Gromadzki, Ewa Brodnicka to osoby, które są konsekwentne. Dalej robią to, w czym szkolili się latami, dając przy tym niezapomniane emocje nam - fanom. Zmieniło się tylko i wyłącznie otoczenie. Ale wojownik pozostał wojownikiem. Tymczasem Ty rękawice zamieniłeś na lakierki, a zamiast low kick’ów zacząłeś kręcić fokstrota. I teraz pytanie: kto jest większym romantykiem? Ty, który przy uciesze gawiedzi próbujesz tańczyć za pieniądze czy oni, którzy niezmiennie robią to, co kochają i w czym są świetni? Pozdrawiam, Admin FAME, który z przejęciem oglądał praktycznie każdą Twoją walkę od KSW 8" - napisało FAME.

Na ripostę ze strony "Jurasa" nie trzeba było długo czekać.

"Przecież to większe mydliny niż polska polityka. Tak zamieniłem pracę w sporcie na pracę w telewizji. Na komentowanie gal, prowadzenie programów, tańce, Ninja Warrior i wiele innych. Nie dorabiaj sztucznej narracji tam, gdzie jej nie ma. Nie szukaj argumentów tam, gdzie ich nie znajdziesz. Oni idą tam dla hajsu. Nie dla romantycznej ścieżki kontynuacji kariery. Idą, bo w sporcie niestety nie płacili tyle aby mieli miękkie lądowanie na emeryturze. Ja zadbałem o to wcześniej. W sporcie hajsu nie zarobiłem. Daruj więc sobie adminie ten wojowniczy patos. Róbcie swoje, robicie to dobrze. Tyle że jak za dużo będzie sportu we freakach to straci to sens. Dobra teraz już naprawdę koniec, bo reklamy się skończyły i Niko wrócił łamać ręce bandytom" - napisał Jurkowski, dając do zrozumienia, że kończy dyskusje i wraca do filmu "Nico", który akurat leciał w telewizji.

Kolejne debiuty już niedługo

W ostatnim czasie na freakowych galach wystąpiło wielu uznanych sportowców, jak m.in.: Damian Janikowski, Artur Szpilka, Borys Mańkowski czy Piotr Świerczewski. A przecież do debiutu szykują się także siatkarz Zbigniew Bartman, piłkarz Tomasz Hajto, czy pięściarz Andrzej Fonfara.