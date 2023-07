Szpilka dowiedział się, że "Diablo" Włodarczyk idzie do FAME MMA. Oto jego reakcja

Izu Ugonoh, Artur Szpilka, Krzysztof Głowacki, Kamil Łaszczyk, Andrzej Fonfara i Krzysztof Włodarczyk. Co ich łączy? To pięściarze, którzy przebranżowili się na MMA. Kariera Ugonoha (1-2) jest na zakręcie, po tym jak przegrał dwie ostatnie walki w KSW. Głowacki (1-0) zadebiutował w klatce na Stadionie Narodowym, gdzie w piorunującym stylu znokautował Patryka "Glebę" Tołkaczewskiego. Łaszczyk (1-0) nie bez kłopotów pokonał w debiucie gwiazdę freak fightów Amadeusza "Ferrariego" Roślika. Fonfara dopiero szykuje się do debiutu, który czeka go już 5 sierpnia, gdy na Torwarze podejmie Marcina Najmana. Na razie najlepsze CV w MMA ma Szpilka, który na dzień dobry pokonał innego pięściarza Siergieja Radczenkę, a następnie poradził sobie z Denisem Załęckim i Mariuszem Pudzianowskim.

Już jesienią zawalczy na zasadach MMA Włodarczyk. Były mistrz świata w pięściarstwie o tyle zaskoczył swoją decyzją, że przez kilka ostatnich lat stanowczo zaprzeczał, że kiedyś zadebiutuje w MMA.

- Te wszystkie, tak zwane freak fightowe szalone organizacje, to są dla mnie ufoludki. Cyrkowcy, klauny i ludzie, którzy gdzieś lewitują w gwiazdach. Przytrzymało się gówno okrętu i myśli, że płynie. Tak im się wszystkim wydaje. Do tego mają poklask u tzw. dziwnej młodzieży, która też w życiu nie poznała prawdziwego sportu i nie wie, czym jest. Jak ktoś chce się dowiedzieć, zapraszam na Chomiczówkę. Tam są trenerzy, którzy pokażą wam, z czym i jak funkcjonuje dyscyplina sportowa, jaką jest boks - mówił Włodarczyk jeszcze w październiku 2022 roku. Ale zdanie zmienił i podpisał kontrakt z FAME MMA.

Nie poznaliśmy jeszcze rywala Włodarczyka, ale wiadomo, że w klatce zadebiutuje 2 września 2023 roku. Wtedy też odbędzie się gala FAME MMA 19 w krakowskiej Tauron Arenie.

Szpilka kontra Włodarczyk. Może wreszcie się uda?

Włodarczyk i Szpilka są skonfliktowani ze sobą od lat. I choć długo się mówiło o ich walce bokserskiej, to w końcu nie doszła ona do skutku. Gdy Szpilka postanowił rzucić boks, to od razu rzucił wyzwanie Włodarczykowi w MMA, ale ten nie przyjął oferty.

Może teraz zmieni zdanie? Szpilka co prawda walczy w KSW, a Włodarczyk będzie reprezentować FAME, ale to nie znaczy, że do takiej walki nie dojdzie. Przecież Szpilka, już jako zawodnik KSW, walczył na freakowej gali High League, gdzie pokonał Załęckiego. Poza tym może Włodarczyk wygrać na FAME, by później spróbować swoich sił w KSW.

Szpilka wciąż jest otwarty na taką walkę. - Ja jestem jak najbardziej na tak. [Propozycję - przyp. red.] Składał mu Martin Lewandowski na mój debiut, ale nie chciał. Może jak pokona freaka, to nabierze odwagi? Nie ukrywam, że to by było mordobicie - napisał na Twitterze Szpilka.

I dodał: "Z przyjemnością byśmy załatwili nasze sprawy w kulturalny sposób, ale najpierw niech wygra, bo MMA to inny sport. Z tym że w tych małych rękawicach jedna bombka i do spania, wiec będzie wesoło. Myślę, że nie ma gorętszej walki niż moja z nim na dzień dzisiejszy".