Piłkarze lgną do freak fightów. Kolejny szuka walki? Zapewnia o "zaje***tym show"

Podczas ostatniej gali Friday Fame Arena Piotr "Świr": Świerczewski pokonał Dariusza "Daro Lwa" Kazimierczuka, który nie był zdolny do walki z powodu kontuzji nogi. Były piłkarz już w pierwszej rundzie udowodnił, jaką moc potrafi generować niskimi kopnięciami, a wszystko to pod okiem swoich byłych kolegów z boiska.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Kolejny reprezentant Polski we freak fightach? "Jeżeli dobrze przyłożyłbym się do tych wszystkich przygotowań, myślę, że byłbym w stanie zrobić zaj***ste show na konferencjach i w klatce"

Byłego reprezentanta Polski oklaskiwali Sebastian Mila, Jakub Wawrzyniak, Radosław Majewski czy Jakub Kosecki. Ten ostatni w rozmowie z "Fansportu TV" przyznał, że doskonale odnajduje się w świecie freak fightów. - Czuję się tu bardzo dobrze. Nie jest to kompletnie obce środowisko. Wiesz co, ja jestem po prostu naturalny, wszystko co robię jest naturalne, to jestem cały ja. To jest takie środowisko, w którym ja się czuję bardzo dobrze i ludzie widzą, że jestem po prostu sobą - powiedział 32-latek, który obecnie występuje w drużynie KTS Weszło.

Peszko sięga po kolejnego "zadymiarza". Clout MMA ogłasza

Pięciokrotny reprezentant Polski nie wyklucza, że w przyszłości będzie pojawiał się częściej na tego typu galach. Niekoniecznie tylko w roli widza. - Cieszę się, że Fame mnie zaprosił. Numer jeden wśród wszystkich freakfightowych federacji i na pewno długo tak pozostanie. Jak nadarzy się jakaś okazja, aby z nimi porozmawiać, to na pewno zasiądziemy do rozmów. Zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. Jeżeli dobrze przyłożyłbym się do tych wszystkich przygotowań, myślę, że byłbym w stanie zrobić zaj***ste show na konferencjach i w klatce - zapowiada Jakub Kosecki.

Peszko odkrył kolejne karty. Dwa wielkie nazwiska na jego gali. "Emocje gwarantowane"

Czyżbyśmy doczekali się kolejnego byłego kadrowicza walczącego w oktagonie? Nie zapomnijmy, że jedną z twarzy nowopowstałej federacji Clout MMA został Sławomir Peszko, który - jak informowaliśmy jako pierwsi - ma zawalczyć z Piotrem Żyła.