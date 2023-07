Hajto pokazał zdjęcie. A do walki w MMA zostały tylko dwa tygodnie

Walka Tomasza Hajty ze Zbigniewem Bartmanem to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń na polskiej scenie freakfightów. Dojdzie do niej na pierwszej gali Clout MMA. To organizacja założona przez Sławomira Peszkę oraz Lexy Chaplin. Hajto w mediach społecznościowych chwali się przygotowaniami do tego wydarzenia.

3 JAN KOWALSKI Otwórz galerię Na Gazeta.pl