Świerczewski znokautował "Daro Lwa" po walce. "Ma 50 lat i przebiera się za szamana"

W piłkarski sposób Piotr Świerczewski pokonał Dariusza "Daro Lwa" Kaźmierczuka w piątkowej walce na pierwszej gali FAME Friday Arena w Hali Stulecia we Wrocławiu. Były reprezentant Polski tak okopał nogi rywala, że ten nie wyszedł do drugiej rundy, ponieważ lekarz podjął decyzję o przerwaniu pojedynku.

Piotr Świerczewski skomentował postawę "Daro Lwa". "Trzeba mieć kulturę"

Sama walka nie była specjalnie porywająca, co przyznawał Świerczewski w rozmowie z Interią. - Nie była to jakaś cudowna walka, ale użyłem największej broni byłego sportowca-piłkarza. Ja to się tak przygotowywałem, że miałem lewa i prawa mocna. Nawet dwa razy prawa i dopiero kopnąć. Po pierwszym kopnięciu zobaczyłem, że on nie wycofuje nogi, nie broni się, więc postanowiłem go okopać kilka razy i potem zobaczymy - mówił.

- Po grymasie jego twarzy widziałem, że to jest moja broń. Ja wiedziałem, że nie mam uderzać, uderzać i kopać a kopać, kopać i od czasu do czasu uderzyć - dodał, opisując zmianę taktyki w trakcie walki z "Daro Lwem".

- Jak postrzegam jego postać? Ja się nie lubię wygłupiać. Chłopak ma 50 lat, przebiera się za szamana. To jest dla show i widowiska fajna rzecz. Ma swoich wielbicieli i chwała mu za to. Tylko potem mnie posypał jakimś popiołem, pieprzem. Wszystko mnie piekło. Wiesz, jesteśmy poważnymi ludźmi. [...] Trzeba mieć jakąś tam kulturę i szanować przeciwnika. Ja nie mam nic do niego. To może fajny chłopak, nie wiem, nie znam go osobiście. A zachowywał się dziwnie. Sport uczy szacunku. Szanuj mnie, ja szanuję ciebie, a w oktagonie sprawdzimy swoje umiejętności - stwierdził, odnosząc się do całej prezencji Kaźmierczuka.

Świerczewski zapytany o plany na kolejne walki podkreślił, że czeka na decyzję włodarzy FAME MMA. - Nie mogę walczyć z 25-latkiem, który ma dziesięć lat treningów w MMA. Muszę walczyć z chłopakiem w moim przedziale wiekowym, który nie jest żadnym mistrzem. Może to będzie rewanż z "Daro Lwem"? - zakończył.