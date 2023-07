- Jest poważnie. Bez słów, ale to czasami waży zdecydowanie więcej. Tu już widać te emocje, które eksplodują w klatce - wypełniał czas konferansjer, kiedy w czwartek Jose "Josef Bratan" Simao i Jakub Nowaczkiewicz po ważeniu i medialnym treningu na scenie patrzyli sobie głęboko w oczy.

REKLAMA

Zobacz wideo W świecie freaków jest za dużo patologii? "Nie będziemy pozwalać na takie treści"

Malczyński padł na matę i zaczął wrzeszczeć. "Ała!". Borek zachwycony

W czwartek było sporo emocji, ale piątkowa walka rozkręcała się powoli. Nowaczkiewicz w pierwszej rundzie długo się cofał i nie wyprowadzał żadnych ciosów. "Josef Bratan" - korzystając z lepszego zasięgu - próbował kopnięć, ale też trafiał rzadko.

Pomysłem Nowaczkiewicza na obronę było klinczowanie i spychanie rywala do siatki. Efektowne był też jedno wyniesienie i obalenie na początku drugiej rundy. Gdy wydawało się, że Nowaczkiewicz po nim będzie chciał walczyć w parterze, nagle stanął i czekał na rywala w stójce. A później znowu spróbował iść po jego nogi, ale tym razem się nie udało. To "Josef Bratan" pod koniec drugiej rundy trafił Nowaczkiewicza i skończył tę walkę w parterze, gdzie zasypał go gradem ciosów.

Gdy Nowaczkiewicz opatrywany był przez lekarzy, "Josef Bratan" w oktagonie zaczął robić pompki. - MMA to nie jest moja płaszczyzna, wolę bić się w stójce - powiedział wygrany.

Fame MMA wystartowała z nowym projektem

Friday Arena to nowy projekt federacji Fame MMA. Jak sama nazwa wskazuje, kluczowy tutaj jest dzień, czyli piątek. To właśnie wtedy mają odbywać się wydarzenia. W mniejszych miastach, a nie tylko w Gdańsku, Łodzi, Krakowie czy Gliwicach, gdzie znajdują się największe hale w Polsce i gdzie od kilku lat na przemian regularnie odbywały się gale Fame MMA. Teraz też mają się odbywać, bo Friday Arena ma być tylko uzupełnieniem dużych gal. Zaczyna się od Wrocławia i Hali Stulecia. Następny w kolejce jest Szczecin - 29 września.

Lekarz przerwał walkę Świerczewskiego. Gwiazdy kadry na trybunach

Fame MMA. Wyniki Fame Friday Arena 1: