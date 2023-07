Boli od samego patrzenia. "Księżniczka" kontra "Wampir". To musiało się tak skończyć

- Już nie mogę się doczekać. Jeszcze z kimś takim nie walczyłeś - mówił z groźną miną Paweł "Księżniczka" Tyburski do Michała "Wampira" Pasternaka, a więc do zawodowca z kilkudziesięcioma walkami za sobą, a nie freak fightera, który w czwartek słysząc przechwałki Tyburskiego, tylko uśmiechał się pod nosem. - No zobaczymy, zobaczymy - puentował jego słowa z ironią

Zaczęło się od przybicia "piątek", ale po chwili obaj ruszyli do przodu. - Potężne bomby z jednej i drugiej strony - zachwycali się komentatorzy, kiedy szybko zaczęli okładać się mocnymi ciosami. Precyzyjniejszy i aktywniejszy był Pasternak, który długo wyprowadzał tylko ciosy, ale w końcu trafił kolanem, po którym Tyburski był liczony.

To była końcówka pierwszej rundy. Tyburski zdołał dotrwać do końca, był wyczerpany, ale uratował go gong. W drugiej rundzie Pasternak dalej szedł do przodu, a Tyburski z każdą sekundą był coraz bardziej zmęczony. - Ale jest charakterny, nie poddaje się - zachwalali go komentatorzy, choć to cały czas Pasternak wywierał presję.

- Kolano, kolano! - krzyczał Mirosław Okniński, trener Pasternaka, a ten słuchał. Wypłacał kolejne kolana. Po jednym z nich Tyburski znowu był liczony. Tym razem wstał. I wyszedł do trzeciej rundy, kiedy też był liczony i skrajnie wyczerpany, ale dotrwał do końca. Przegrał z "Wampirem" na pełnym dystansie, który po walce przyznał, że w jej trakcie doznał kontuzji. - Walczyłem tylko dzięki mojemu sztabowi. Dziękuje sztabowi, który wspierał mnie w momencie, gdy przychodziłem na trening, na matę i chciało mi się płakać - powiedział Pasternak po walce z Tyburskim.

