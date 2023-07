Przed tą walką było najwięcej niezdrowych emocji. Obaj zawodnicy - delikatnie mówiąc - nie pałali do siebie sympatią. - Kości będą pękać, zobaczysz. Leczyć będziesz się miesiącami - odgrażał się "Medusa", ale "Jax" wcale nie pozostawał mu dłużny

To była też walka, która była nietypowa, bo "Medusa" zgodził się nie zadawać ciosów i korzystać tylko z brazylijskiego jiu-jitsu. "Jax" mógł z kolei robić wszystko. Problem w tym, że nie robił nic. Zarówno on, jak i "Medusa". Sędzia Piotr Jarosz nawet po minucie upomniał zawodników, by w końcu zaczęli walczyć.

No i zaczęli. Konkretnie "Medusa", który po dwóch minutach w końcu obalił "Jaxa". W parterze szukał technik kończących, ale rywal wyrwał rękę i przetrwał. - Wstawaj - ponaglał "Medusę" w drugiej rundzie sędzia Jarosz, kiedy ten leżał na macie. To nawet zrozumiałe, że się nie podnosił, bo jeśli "Medusa" miał gdzieś szukać zwycięstwa, to przede wszystkim w parterze. W końcu - przypominamy - nie mógł w tej walce zadawać żadnych ciosów.

" Przepraszam wszystkich, którzy się na mnie zawiedli"

- Ta sytuacja jest trudna, wręcz patowa dla "Medusy", bo "Jaxu" wie, jak się bronić przed sprowadzeniami - tłumaczyli komentatorzy. I "Jaxu" się wybronił - wygrał walkę jednogłośnie na punkty. Mimo to został wygwizdany przez publiczność. - Dajcie mi tylko powiedzieć dwa zdania - po walce "Jaxu" chwycił za mikrofon. - To "Medusa" wybrał taką formułę walki. Odgrażał się, że będziecie słyszeć trzask kości. Dlatego jeśli jest honorowym gościem, proponuję mu rewanż w K-1 - dodał.

- Jest mi wstyd. Wiem, że wiele osób liczyło na inny werdykt. Przepraszam wszystkich, którzy się na mnie zawiedli - powiedział po chwili "Medusa", ale nie nie chciał jednoznacznie odpowiedzieć na propozycję "Jaxu", czyli rewanżu w K-1. - Muszę to sobie przemyśleć - dodał.

