"Aż go wgięło. Wpadł w siatkę". Dwóch mistrzów freestyle'u weszło do klatki

Kornel "Koro" Regel - niebieski pas capoeiry, Piotr "Edzio" Bylina" - lata treningów bokserskich. Ale to nie sport, a muzyka to ich naturalne środowisko, bo obaj to raperzy. A raczej topowi freestylerzy w Polsce. To od ich walki rozpoczęła się piątkowa gala Fame MMA.

REKLAMA

Zobacz wideo "Może zdarzyć się absolutnie wszystko". Jak sędziuję się walki freaków?

Zawodnik Fame MMA wyzwał do walki dziennikarza. "Skończę cię w pierwszej rundzie"

"To może być świetne otwarcie tej gali"

- Już widać po minach, że żaden nie chce odpuścić. To może być świetne otwarcie tej gali - sugerował komentator, kiedy realizator pokazywał "Edzia" i "Koro" na bliskim planie. To było już w oktagonie, tuż przed pierwszą rundą, w której więcej było celnych kopnięć niż ciosów.

W drugiej rundzie "Edzio" próbował sprowadzić walkę do parteru. No i w końcu sprowadził - na chwilę - ale wcześniej przyjął mocny cios na twarz. - Aż go wgięło, wpadł na siatkę - zachwycali się komentatorzy chwilę po mocnym ciosie "Koro", który jak przystało na zawodnika trenującego capoeirę, często korzystał z wysokich kopnięć. Też w trzeciej rundzie. To wystarczyło, by wygrać z "Edziem" jednogłośnie na punkty.

Fame MMA wystartowała z nowym projektem

Friday Arena to nowy projekt federacji Fame MMA. Jak sama nazwa wskazuje, kluczowy tutaj jest dzień, czyli piątek. To właśnie wtedy mają odbywać się wydarzenia. W mniejszych miastach, a nie tylko w Gdańsku, Łodzi, Krakowie czy Gliwicach, gdzie znajdują się największe hale w Polsce i gdzie od kilku lat na przemian regularnie odbywały się gale Fame MMA. Teraz też mają się odbywać, bo Friday Arena ma być tylko uzupełnieniem dużych gal. Zaczyna się od Wrocławia i Hali Stulecia. Następny w kolejce jest Szczecin - 29 września.

Karaś pokazał zdjęcie z treningu. Polała się krew. Jego reakcja rozbraja

Fame MMA. Karta walk Fame Friday Arena 1: