Mateusz Gamrot wyzwał do walki mistrza UFC. Spóźnił się

Mateusz Gamrot ostatni raz walczył na początku marca tego roku podczas UFC 285 w Las Vegas. Polak wygrał wtedy z Amerykaninem Jalinem Turnerem przez niejednogłośną decyzją sędziów. O zwycięstwie zadecydowała jego najmocniejsza broń, czyli zapasy.

Od tego momentu Gamrot nie walczył. W maju przeszedł poważną operację oczu. "Żyje! Pare dni rekonwalescencji i nowe rozdanie! dziękuje za wsparcie!" - napisał wtedy na Instagramie Gamrot. Zapowiedział też, że do klatki wróci dopiero pod koniec roku.

Teraz Gamrot wyzwał na pojedynek Rosjanina Islama Machaczewa, od ubiegłego roku mistrza w wadze lekkiej w UFC.

- Mistrzu jeśli wciąż nie masz rywala to walka z tobą będzie dla mnie wielką przyjemnością - napisał Gamrot na swoim profilu na Twitterze.

Do walki jednak raczej nie dojdzie. To dlatego, że Dana White, promotor sportów walki po wpisie Gamrota ogłosił, że podczas październikowej gali UFC Islam Machaczew będzie walczył z Brazylijczykiem Charlesem Oliveirą. Będzie to rewanż za walkę z ubiegłego roku. Na gali UFC 280 Machaczew pokonał Oliveirę przez poddanie w drugiej rundzie, zabierając mu pas mistrzowski. - Islam Machaczew nowym mistrzem wagi lekkiej! W walce wieczoru gali UFC 280 poddał Charlesa Oliveirę. To był pokaz mocy Dagestańczyka, który do złudzenia przypomina Chabiba Nurmagomiedowa, legendę amerykańskiej federacji! - pisał wtedy Antoni Partum, dziennikarz Sport.pl.

Rosjanin później obronił tytuł w walce z Alexandrem Volkanovskim.

Oprócz walki Maczaczew - Oliveira wiadomo już, że na gali UFC 294 zostaną rozegrane dwie kolejne walki. W wadze średniej Brazylijczyk Paulo Costa zmierzy się ze Szwedem pochodzenia czeczeńskiego - Khamzatem Chimaevem, a Rosjanin Ikram Aliskerov powalczy z Francuzem pochodzenia rosyjskiego - Nassourdinem Imavovem.