Pudzianowski na zakręcie. Trener ma żal. "Prosiłem, by tego nie robił"

Ostatnie walki MMA nie kończyły się po myśli Mariusza Pudzianowskiego. Pod koniec roku przegrał on z Mamedem Chalidowem, a niedawno musiał uznać wyższość Artura Szpilki, który na gali XTB KSW Colosseum na Stadionie Narodowym znokautował rywala lewym sierpowym w drugiej rundzie.

Arbi Szamajew wrócił do walki Pudzianowskiego ze Szpilką. "Nie wykorzystał żadnego argumentu"

Przyszłość Pudzianowskiego w MMA skomentował trener byłego mistrza świata strongmanów Arbi Szamajew. - Trudno mi powiedzieć, co dalej. Porażki zdarzają się każdemu. Porażka z Mamedem to nie wstyd, przegrać w stójce z Arturem to nie jest wstyd. Wstyd byłby, gdyby Artur go poddał. Nie jesteśmy w stanie czegoś zmienić. To dla mnie trudny temat. Zobaczymy, co teraz KSW mu zaproponuje. Nie można skreślać zawodnika po dwóch porażkach. Nawet możemy powiedzieć o Janku Błachowiczu, który miał kilka porażek i wrócił - stwierdził w programie "Klatka po klatce" portalu WP Sportowe Fakty.

Szamajew nawiązał przy okazji do walki ze Szpilką, po której nie był zadowolony. Zasugerował, że Pudzianowski nie zrealizował założeń taktycznych. - Mariusz zrobił największy błąd, o jaki prosiłem, by nie robił. Tłumaczyłem: "nie możesz robić takich rzeczy". Mariuszowi powiedziałem: "Jak chcesz iść z Arturem na wymianę, to tylko w pierwszych dwóch minutach. Nie dalej". Absolutnie nie słuchał. Przegrał, choć powinien wygrać w parterze, nie wykorzystał żadnego argumentu, nie posłuchał absolutnie. Daje mi to dużo do myślenia, ale to jest decyzja Mariusza. Rozmawialiśmy. Wiemy, co nie zagrało, ale co z tego, dopisana jest porażka - podsumował wprost Szamajew.

Były mistrz świata strongmanów stoczył jak na razie 26 walk, z czego 17 kończyło się jego triumfem. Choć 47-latek w dwóch ostatnich poniósł porażkę, jego trener zapewnił, że Pudzianowski nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. - Myślę, że Mariusz wróci do pojedynków w KSW - powiedział.