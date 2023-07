Rosjanin zadrwił z Usyka i Ukraińców. Obrzydliwe słowa. "Osoby rzucone na pewną śmierć"

Ołeksandr Usyk zszokował wyznaniem przed walką z Brytyjczykiem Danielem Duboisem. Mówił nie tylko o obronie pasów federacji WBA, WBO i IBF w wadze ciężkiej, ale i o dość nieoczekiwanych planach na przyszłość. - Zejdę do wagi junior ciężkiej i ponownie zostanę niekwestionowanym mistrzem świata w tej kategorii, a potem stanę do elekcji o bycie prezydentem Ukrainy - powiedział pięściarz.

Rosyjski polityk uderzył w Usyka. "Społeczne nieporozumienie bokserskie"

Deklaracja Usyka zdziwiła zagraniczne media, kibiców oraz polityków. Głośno o niej zrobiło się także w Rosji, która w lutym 2022 roku rozpoczęła wojnę w Ukrainie. Głosu w sprawie nie omieszkał zabrać Roman Teriuszkow.

Deputowany do Dumy Państwowej zadrwił z pięściarza i wprost przyznał, że jego kandydatura jest śmieszna, ale możliwa do zrealizowania. Podkreślił, że w przeszłości już wiele osób niezwiązanych z polityką zajmowało ważne stanowiska w Ukrainie, a jako przykład podał obecnego prezydenta.

- W 2019 roku świat dowiedział się, że z błazna można zrobić prezydenta 35-milionowego kraju. Był on przekonany, że rodacy mają kilka opcji: mogą płynąć z prądem, wyjechać za granicę lub spróbować zmienić sytuację w kraju. Tak bardzo chciał zrobić coś dla Ojczyzny. I zrobił. Efektem tego było zmuszenie ponad 10 mln Ukraińców do ucieczki z kraju. Pozostałe osoby zostały rzucone na pewną śmierć i życie w okropnościach, tylko po to, by zostać członkiem NATO - przyznał Teriuszkow w wywiadzie dla sports.ru.

To jednak nie koniec. Teriuszkow podkreślił, że w Ukrainie nie ma prawdziwych polityków, a są tylko showmani, którzy polityków udają. Jego zdaniem Usyk mógłby być kolejnym przykładem. Zadrwił nie tylko z jego możliwej kandydatury, ale i osiągnięć sportowych.

- Na najwyższe pozycje w Ukrainie awansuje tylko szereg showmanów. (...) Usyk swoimi pięściami może opowiedzieć światu nową hollywoodzką historię sukcesu. O kolejnym, po Witaliju Kliczko, społecznym nieporozumieniu bokserskim, będzie można nakręcić epos filmowy, sprzedawać breloczki i puchary. Taka jest Ukraina, tam nie ma polityków - podsumował dosadnie.

Usyk pomaga ojczyźnie

Jak na razie Usyk nie odpowiedział na słowa deputowanego. Aktualnie przygotowuje się do walki z Duboisem, która odbędzie się już 26 sierpnia we Wrocławiu. Mimo wszystko nie zapomina o ojczyźnie, która jest nękana przez rosyjskiego agresora. Od czasu eskalacji konfliktu zbrojnego, Usyk angażuje się w pomoc Ukrainie. Pojawił się między innymi na froncie, gdzie pomagał żołnierzom. Wsparł również zbiórkę na generatory prądu dla ukraińskich szpitali.