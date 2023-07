Hajto już po pierwszym treningu przed debiutem w MMA. Wysłał wiadomość

W sobotę 5 sierpnia odbędzie się gala nowo powstałej federacji Clout MMA. Jedną z najgłośniejszych walk z pewnością jest pojedynek Tomasza Hajty ze Zbigniewem Bartmanem, który niedawno zakończył siatkarską karierę. W mediach społecznościowych byłego piłkarza Schalke 04 możemy śledzić relacje z pierwszych treningów na macie. Sam Hajto przyznaje, że nie jest lekko.

Tomasz Hajto podsumował pierwszy trening MMA. "Będziemy ćwiczyć"

Tuż po zakończeniu treningu Tomasz Hajto umieścił krótkie wideo w relacjach na Instagramie, w którym podsumował występ na salce. - Panowie, my po pierwszym treningu z Marcinem Naruszczką, pozdrawiamy wszystkich. Jest ciężko - przyznał 61-krotny reprezentant Polski.

Trener Hajty to były zawodnik KSW oraz dwukrotny mistrz organizacji Respect FC w wadze średniej oraz półciężkiej. Naruszczka to również mistrz PLMMA w wadze średniej w latach 2015-2017. Zdaniem 40-latka w byłym środkowym obrońcy nadal jest moc, którą można przenieść do sportów walki. - Nie jest tak ciężko. Widać w Tomku jeszcze jest moc. Będzie dobrze - dopowiedział trener Tomasza Hajty.

Sam zawodnik także jest dobrej myśli. Przed nim jeszcze kilka tygodni regularnych treningów do walki z byłym siatkarzem. - Będziemy ćwiczyć, zostały nam trzy tygodnie. Do usłyszenia 5 sierpnia - zakończył 50-letni ekspert piłkarski Polsatu.

Kilka dni temu w wywiadzie dla "WP SportoweFakty" Tomasz Hajto zdradził, dlaczego zdecydował się przyjąć ofertę przygotowaną przez federację Lexy i Sławomira Peszki. - Człowiek szuka motywacji, adrenaliny. Dzisiaj te walki fajnie się "sprzedaje". Mnie to zmotywuje do reżimu treningowego. Mam czas wolny, są wakacje. Ogólnie cały czas się ruszam. Dwa-trzy razy w tygodniu gram w tenisa. W każdy piątek w piłkę nożną. Fajnie będzie się podszkolić w innej dyscyplinie - poćwiczyć w stójce, w parterze. Możne znowu złapię bakcyla - stwierdził były piłkarz.