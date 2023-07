"Ferrari" rzuca wyzwanie włodarzowi FAME MMA. "Chcę, żeby się rozliczył"

Konflikty między zawodnikami to nieodłączna część freak fightowych gal. Nie inaczej jest tym razem, gdy Ferrari wyzwał do walki jednego z działaczy Fame MMA. Ten odpowiedział w podobnym języku.

"Ferrari" rzucił rękawicę "Boxdelowi". Błyskawiczna odpowiedź

Na gali Fame MMA 13 Amadeusz "Ferrari" Roślik zmierzył się z Adrianem "Polakiem" Polańskim. Zwycięzca miał otrzymać personalizowanego Dodge RAMA. Walka nie spełniła jednak oczekiwań publiki, dlatego organizacja postanowiła zmienić zasady. Ostatecznie Dodge trafił do Roberta Pasuta, którego fani freak fightów polubili za humor i ekspresję na konferencjach oraz w oktagonie.

Pasut sprzedał samochód z powrotem organizacji FAME, od której Dodge RAMA odkupił właściciel federacji Michał "Boxdel" Baron. Roślik po półtora roku przypomniał o tej sytuacji, po czym w wywiadzie dla "FightsportPL" stwierdził, że musi wyrównać rachunki z byłym youtuberem.

– Najpierw walę na s**ę Boxdela. Podjeżdżam pod Goatsów i mam nadzieję, że Michał dotrzyma słów. Nie wiem, czy pójdziemy na salę, jak on będzie chciał, żebyśmy tylko się pobili o tego RAMA. Ja chcę, żeby on ze swoich słów się rozliczył. Wybierz sobie miejsce i wybierz sobie, czy to filmujemy, czy na live, czy na odcinku – powiedział popularny "Władca Piekieł".

Na odpowiedź "Boxdela" nie trzeba było czekać zbyt długo. Założycieli FAME MMA podczas transmisji na żywo stwierdził, że może wejść do oktagonu z Roślikiem. Zaproponował nawet limit wagowy, w jakim mógłby odbyć się pojedynek.

– Pajacyku mój kochany, RAM trafił do Pasuta, Pasut odsprzedał FAME, FAME odsprzedał mi, bo mi się podobało. Odkupiłem tego RAMA od FAME, które odkupiło od Pasuta. Jak chcesz Ferrari to się możemy na******lać o tego RAMA. W 95 kg catchweight – powiedział Baron podczas "Aferek".