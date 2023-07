Potworny cios na KSW. Natychmiast zalał się krwią. Boli od samego patrzenia [WIDEO]

W sobotę w Polsat Plus Arenie w Gdyni odbyła się gala KSW 84. Jedną z gwiazd widowiska był były zapaśnik Damian Janikowski (8-5, 5 KO, 1 Sub), który pokonał Cezariusza Kęsika (13-4, 10 KO, 2 Sub) jednogłośną decyzją sędziów. W jednej z walk, w której udział brali zawodnicy z Brazylii, widzowie byli świadkami efektownego ciosu.

REKLAMA

Zobacz wideo Fabiński powraca do klatki. Zawalczy na gali STIFE

Efektowny cios Oliveiry podczas KSW 84. Rywal był bez szans

Do klatki weszli Gustavo Oliveira (9-1, 5 KO, 3 Sub) i Bruno Augusto dos Santosa (10-5, 1 KO, 5 Sub). W pierwszych dwóch rundach lepiej spisywał się dos Santos, który górował nad rywalem w stójce i w parterze. W decydującej rundzie miało jednak miejsce zdarzenie, które całkowicie zmieniło obraz walki. Oliveira popisał się efektownym obrotowym łokciem, który zakończył walkę. Dos Santos upadł i po chwili sędzia przerwał walkę, gdyż cała twarz zawodnika pokryła się krwią.

Na oficjalnym profilu KSW na Twitterze pojawiło się nagranie przedstawiające cios Oliveiry. Można tam też znaleźć zdjęcia jego rywala po walce, które pokazują ogromne rozcięcie na czole zawodnika.

Na hali w Gdyni nie zabrało licznych polskich akcentów. Oprócz Janikowskiego walkę wygrał między innymi Sebastian Przybysz (12-3, 5 KO, 4 Sub), pokonując Islama Djabrailova (9-5, 2 KO, 3 Sub) przez techniczne poddanie (gilotyna) w trzeciej rundzie. Znacznie szybciej ze zwycięstw cieszyli się dwa inni Polacy, którzy wygrali już w pierwszych rundach.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Bartosz Leśko (13-3-2, 2 KO, 6 Sub) pokonał Nemanję Nikolicia (9-1-1, 4 KO, 5 Sub) przez poddanie (duszenie zza pleców), natomiast Damian Stasiak (14-9, 1 KO, 11 Sub) wygrał z Pascalem Hintzenem (8-3, 6 Sub) przez poddanie (trójkąt nogami). Ostatnie polskie zwycięstwo należało do Damiana Mieczkowskiego (2-0, 1 KO). Pokonał on jednogłośną decyzją sędziów Borysa Dzikowskiego (3-1, 2 KO).

Media: Wszystko jasne ws. walki Jana Błachowicza! Arcyważny pojedynek