Media: Wszystko jasne ws. walki Jana Błachowicza! Arcyważny pojedynek

Ostatnią walkę w UFC Jan Błachowicz stoczył w grudniu ubiegłego roku. Wtedy Polak mierzył się z Magomiedem Ankalajewem, a stawką pojedynku było mistrzostwo wagi półciężkiej, czyli do 93 kilogramów. Wtedy sędziowie podjęli szokującą decyzję i ogłosili większościowy remis. - Wiem, że ja nie wygrałem tej walki - powiedział wtedy Błachowicz. - Dajcie mu ten pas - dodawał na gorąco.

Walka Jana Błachowicza z Alexem Pereirą wyłoni pretendenta do pasa mistrzowskiego

Od tamtej walki minęło już ponad pół roku, a lada moment Błachowicza czeka kolejne hitowe starcie na gali UFC. Tym razem 40-latek przywita w kategorii półciężkiej byłego mistrza wagi średniej, Alexa Pereirę, dla którego będzie to pierwsza walka w tym limicie wagowym.

- Wolałbym walkę o pas, ale Pereira to też zajeb****e fajny zawodnik, mega ciekawy, mega dobry, więc fajnie byłoby z kimś takim się sprawdzić - mówił jakiś czas temu Jan Błachowicz.

Pojawiały się doniesienia, że stawką pojedynku Błachowicza z Pereirą mógłby być pas mistrzowski wagi półciężkiej UFC, ale te rozwiał dziennikarz Paweł Wyrobek. - Wszystko jasne. Jestem po krótkiej rozmowie z Dorotą Jurkowską - menadżerką Jana Błachowicza. Nie ma tematu walki o pas. Status pojedynku pozostaje bez zmian - walka wyłoni pretendenta do mistrzowskiego tytułu w kategorii półciężkiej - poinformował na Twitterze.

To oznacza, że na gali UFC 291, która odbędzie się 29 lipca, Jan Błachowicz będzie mógł wywalczyć sobie prawo walki o tytuł mistrzowski, należący aktualnie do Jamahala Hilla. Polak był już mistrzem kategorii półciężkiej UFC od września 2020 do października 2021 roku.