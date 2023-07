Zawodnik Fame MMA wyznacza nagrodę za znalezienie ludzi, którzy go napadli

W drugim tygodniu lipca policja otrzymała zgłoszenie o pobiciu. Do zdarzenia miało dojść przy głównym wejściu na plażę w Łebie. Według zeznań poszkodowanego Wacława "Wac Toja" Osieckiego został on pobity w okolicach godziny piątej rano. Zawodnik federacji freak fightowej Fame MMA wziął sprawy w swoje ręce i do poszukiwań napastników wykorzystał swoje media społecznościowe.

"Z napastnikami w oddali były jakieś 4 dziewczyny i 1 lub 2 starsze kobiety i 1 starszy mężczyzna + na plaży było trochę osób. Jeden niższy jakieś +170 wzrostu i ok. 28 lat chudy blondyn krótkie włosy oczy niebieskie, drugi wyższy +180 myślę że ok. 30 lat, dość gruby, zarośnięty, oczy piwne, złoty łańcuszek z krzyżykiem" - dokonał dokładnego opisu "Wac Toja".

Wacław Osiecki walczył z Sebastianem Fabijańskim, znanym aktorem

Za wskazanie tożsamości sprawców, których opisał, artysta wyznaczył nagrodę tysiąca złotych. "Obaj to mieszkańcy Łeby. Ten chudy miał zdaje się czerwoną czapkę New era, białą koszulkę z czerwonymi napisami i chyba bordowe spodenki 3/4. Najprawdopodobniej chwalą się swoim dokonaniem, więc jeśli ktoś słyszał cokolwiek proszę o informację" - dodał.

Prośba o pomoc w ujęciu sprawy Wac To Ja Instagram @wactoja

Osiecki ma za sobą jedną walkę w Fame MMA. W formule kickboxingu zmierzył się ze znanym aktorem Sebastianem Fabijańskim i pokonał go w pierwszej rundzie. Na jednej z kolejnych gal miał mierzyć się z youtuberem Robertem Pasutem, ale powołując się na zły stan psychiczny, zrezygnował z gali.

Na najnowszej gali pod egidą Fame MMA zatytułowanej Fame Friday Arena we Wrocławiu już 23 lipca zwalczą:

