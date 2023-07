Hajto już wie, na co wyda kasę za walkę w MMA. To nie pierwsza oferta. "Dzwonili z KSW"

Organizacja Clout MMA z przytupem wchodzi na rynek freak fightów. Już 5 sierpnia na Torwarze zobaczymy mnóstwo interesujących zestawień w klatce. Marcin Najman zawalczy z Andrzejem Fonfarą, Paweł Bomba z bratem Mariusza Pudzianowskiego Dominikiem, za to Tomasz Sarara zmierzy się z Jayem Silvą. Podczas środowej konferencji prasowej zdradzono również nazwisko rywala Zbigniewa Bartmana, które rozpętało potężną burzę w mediach.

REKLAMA

Zobacz wideo Fabiński powraca do klatki. Zawalczy na gali STIFE

Tomasz Hajto zawalczy z Bartmanem. Wie już, na co przeznaczy pieniądze

Rywalem byłego siatkarza będzie nieoczekiwanie Tomasz Hajto. 62-krotny reprezentant Polski, który występował podczas mistrzostw świata w 2002 roku, zdradził, dlaczego zdecydował się spróbować sił w klatce. Na wstępie zaznaczył, że już od kilku lat różne federacje próbowały namówić go do występu w oktagonie. Jednak dopiero federacji Sławomira Peszki się to udało.

- Dzwonili do mnie Kawulski i Lewandowski z KSW, z trzy lata temu. Miałem propozycje z Fame MMA, jeszcze z czegoś. Łamałem się, łamałem i w końcu złamałem - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty. - Człowiek szuka motywacji, adrenaliny. Dzisiaj te walki fajnie się "sprzedaje". Mnie to zmotywuje do reżimu treningowego. Mam czas wolny, są wakacje. Ogólnie cały czas się ruszam. Dwa-trzy razy w tygodniu gram w tenisa. W każdy piątek w piłkę nożną. Fajnie będzie się podszkolić w innej dyscyplinie - poćwiczyć w stójce, w parterze. Możne znowu złapię bakcyla - wyjaśnił dalej.

Najman koronował się na cesarza. Sceny przed galą Clout MMA [WIDEO]

- Nie walczę z zawodowym fighterem, bo takiego wyzwania nawet bym się nie podjął. Zbyszek jest profesjonalnym sportowcem, jest w treningu. To silny facet. Ale ja to traktuję bardziej w kategoriach przełamania pewnych barier, nauczenia się czegoś nowego. (...) Walka zmotywuje mnie do całkowitego odstawienia alkoholu, diety. To zaje***** sprawa - kontynuował.

Hajto powiedział, co zrobi z pieniędzmi z walki na Clout MMA

50-latek przekazał, że pojedynek z Bartmanem nie będzie jego pierwszą walką w życiu. - Walczyło się kiedyś w szkole, na ulicy, na piłce - w różnych miejscach. W podstawówce i średniej to się człowiek często bił. Jak się mieszkało w Krakowie w starych czasach, to trzeba było sobie radzić. Chodziłem do studenckiego klubu "Pod Jaszczurami" na rynku w Krakowie koło Pewexu i zdarzały się incydenty. Ten temu nie pasował, było trochę alkoholu i coś tam się działo - wyjaśnił.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Eksperci mają już swojego faworyta w walce Bartman - Hajto. "Jak dobrze trafi..."

Hajto odpowiedział też na pytanie o wynagrodzenie za pojedynek w Clout MMA. Co zrobi z tymi pieniędzmi? - Mam taki plan, żeby część swojej gaży przekazać na cele charytatywne. Porozmawiam na ten temat ze Zbyszkiem Bartmanem, żebyśmy dali trochę pieniędzy potrzebującym. Jeżeli nie będzie chciał, sam to zrobię. Pytał pan o pensję, ale nie chcę mówić o niej publicznie - powiedział.