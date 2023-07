Założyciel Facebooka szykuje się do hitowej walki. Trenuje z mistrzami. Co za rzeźba

To byłaby największa walka w całej historii freak fightów. W ostatnim czasie bardzo głośno zrobiło się o pojedynku Marka Zuckerberga z Elonem Muskiem, który rzucił rękawicę 39-latkowi. Na odpowiedź twórcy Facebooka nie trzeba było czekać zbyt długo. - Podaj miejsce - wypalił błyskawicznie dyrektor generalny Meta Platforms. Bardzo możliwe, że niebawem obu biznesmenów zobaczymy w oktagonie.

- Dana White [szef UFC - przyp. red.] oblizuje usta na myśl o możliwości zorganizowania tej walki. To wszystko z powodu ekscentrycznej osobowości Muska. Jego kariera pokazuje, że nie jest człowiekiem, który się wycofuje - powiedział BBC dziennikarz, Nick Peet.

Zarówno Zuckerberg, jak i Musk intensywnie trenują przed potencjalnym pojedynkiem. Twórca wielkich marek, takich jak Tesla czy SpaceX miał okazję przygotowywać się pod okiem legendy UFC, Georgesa St-Pierre. Założyciel Facebooka nie mógł być gorszy. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, na których Mark Zuckerberg szkoli swoje umiejętności w sportach walki z aktualnymi mistrzami. Sparingpartnerami 39-latka na sali byli Israel Adesanya i Alexander Volkanovski.

Pierwszy z nich jest właścicielem mistrzowskiego pasa wagi średniej UFC oraz legitymuje się rekordem 24 zwycięstw i dwóch porażek. Adesanya to także trzykrotny zwycięzca turnieju King in the Ring i GLORY. Z kolei Alexander Volkanovski zajmuje pierwsze miejsce w rankingu najlepszych zawodników organizacji bez podziału na kategorie wagowe. Ponadto australijski zawodnik od 14 grudnia 2019 jest mistrzem w wadze piórkowej. Z takim sztabem szkoleniowym Mark Zuckerberg z pewnością będzie odpowiednio przygotowany do najgłośniejszego w historii starcia freaków.