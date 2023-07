Eksperci mają już swojego faworyta w walce Bartman - Hajto. "Jak dobrze trafi..."

- Po dwudziestu latach zawodowej pracy w siatkówce nie miałem w sobie dużego ognia do grania. Motywowanie się kosztowało mnie dużo zdrowia psychicznego - powiedział Zbigniew Bartman, po czym ogłosił zakończenie kariery. Były reprezentant Polski nie zrezygnował całkowicie ze sportu, a zmienił dyscyplinę - już 5 sierpnia zawalczy na gali nowej federacji freak fightowej, Clout MMA. W minioną środę organizatorzy poinformowali, kto będzie jego pierwszy rywalem. To Tomasz Hajto, były kadrowicz, który wystąpił na mundialu w Korei Południowej i Japonii.

Wybór byłego piłkarza na rywala Bartmana wprawił opinię publiczną w osłupienie. Choć Sławomir Peszko zapowiadał, że sprowadzi do Clout MMA kilka osobistości ze świata futbolu, to nikt nie spodziewał się takiego transferu, o czym świadczą też reakcje ekspertów.

"Tomasz Hajto w MMA. Szczyt freak fightów został właśnie osiągnięty..." - ocenił Maciej Łanczkowski z "Piłka Nożna".

Zaskoczony przejściem Hajto do MMA był też Krystian Natoński z Polsatu Sport. "Kiedy myślę, że w świecie sportów walki i tzw. freak fightów nic mnie już nie zaskoczy, nagle wjeżdża walka Bartman - Hajto. Na tej samej gali zawalczy Najman z Fonfarą. Rekord oglądalności wielce prawdopodobny. Aż się zastanawiam, do jakich zestawień może dojść w przyszłości" - pisał dziennikarz.

Podobne zdanie wyraził Maciej Turski. Dziennikarz skrytykował byłego piłkarza i szybko wytknął mu jego wcześniejsze słowa. "Tomasz Hajto się nie będzie wygłupiał - tak było jakiś czas temu. Tomasz Hajto dziś - bierze walkę. Może w końcu przestanie go ktokolwiek brać na poważnie i przestanie na mieście robić z siebie biznesmena, bo wyszło, że kieszenie chyba dziurawe jednak" - podsumował Turski.

Zszokowany wyborem Hajty był też Michał Przybycień. "Tomasz Hajto będzie walczył? Chyba jeszcze się nie obudziłem" - napisał.

Niektórzy internauci pokusili się nawet o wytypowanie zwycięzcy nadchodzącego starcia. W ich gronie znalazł się m.in. Patryk Prokulski z TVP Sport. "Jak Zbigniew Bartman dobrze trafi, to Tomasz Hajto może zapomnieć zwycięski skład Kaiserslautern z sezonu 97/98..." - żartował dziennikarz.

Mimo że wybór zawodników wzbudził ogromne kontrowersje, to są i tacy, którzy optymistycznie podchodzą do walki i z niecierpliwością czekają, aż Hajto i Bartman wejdą do klatki. "Pora wyjaśnić dominację sportów narodowych - piłkarz czy siatkarz? Kto będzie górą?" - emocjonował się Mateusz Sobiecki z "Super Expressu".

Hajto kolejnym piłkarzem w MMA

Hajto to najgłośniejsze nazwisko piłkarskie, które trafiło do MMA. W przeszłości szczęścia w klatce szukał m.in. Jacek Wiśniewski, były obrońca Górnika Zabrze, ale przegrał na gali KSW z Kamilem Walusiem. Za kilka tygodni do oktagonu ponownie wkroczy też Piotr Świerczewski. Były piłkarz będzie się bił na gali FAME MMA.