Bartman już wie. Tak widzi swoją walkę z Tomaszem Hajto

- Z zawodowym sportem się nie rozstaję, bo cały czas czuję się fizycznie na siłach, by rywalizować. Zmieniam dyscyplinę, dołączam do Sławka Peszki i federacji Clout MMA - poinformował Zbigniew Bartman w poprzednim tygodniu, dając do zrozumienia, że piłkę od siatkówki zamienia na rękawice od MMA.

REKLAMA

Zobacz wideo Małysz o pojedynku Żyły z Peszko: Chciałbym zobaczyć taką walkę!

Kolejny Pudzianowski wchodzi do MMA! Będzie walczył u Peszki. Znamy rywala

Przez ostatnie dni wiele osób zadawało sobie pytanie - z kim siatkarski mistrz Europy z 2009 roku wejdzie do klatki? Odpowiedź poznaliśmy podczas wtorkowej konferencji przed galą Clout MMA 1. - Siatkówka, czy piłka nożna? Tego jeszcze nie wiem, ale... Zbigniew Bartman, przekonamy się już 5 sierpnia. Do zobaczenia - powiedział Tomasz Hajto w krótkim wideo, potwierdzając, że został rywalem Bartmana. Dla 36-letniego siatkarza i 50-letniego byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej będzie to debiut w formule MMA.

Zbigniew Bartman o walce z Tomaszem Hajto. "Mam do niego wielki szacunek"

A jak były reprezentant Polski w siatkówce skomentował wybór Hajty na przeciwnika? - Tomek? Nie spodziewałem się. Kiedyś wielki obrońca. Ja jestem atakującym, więc zobaczymy czy będzie się tak dobrze bronił jak na boisku, przed moimi atakami - mówił na konferencji.

- Mam do Tomka wielki szacunek za to, co zrobił, grając w reprezentacji Polski. Był naprawdę wyróżniającym się zawodnikiem - dodawał Bartman cytowany przez portal WP SportoweFakty. - Piłka nieraz przechodziła, zawodnik nigdy. Zobaczymy, jak to będzie w oktagonie. Domyślam się, że Tomek będzie dobrze kopał, ale ja mam całkiem szybką rękę, więc zobaczymy - podkreślił siatkarz.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Bijatyka w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. "Symfonia MMA"

Gala Clout MMA 1 odbędzie się w sobotę 5 sierpnia w hali COS Torwar w Warszawie. Poza starciem Bartmana z Hajto w karcie walk znajdują się pojedynki m.in. Marcina Najmana z Andrzejem Fonfarą, czy Moniki Laskowskiej z Nikolą Alokin.