CLOUT MMA. Kto i kiedy walczy? Jak oglądać? Koszt PPV? [STREAM, KARTA WALK]

Organizacja CLOUT MMA z przytupem weszła na rynek sportów walki, niejako wchodząc w miejsce zbanowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji federacji High League. Twarzami nowe gracza na polskim rynku freak fightów zostali Lexy Chaplin oraz Sławomir Peszko. Do ich pierwszej gali zostało już niewiele czasu, a teraz poznaliśmy kolejne informacje na temat walk, które będą czekać kibiców 5 sierpnia na warszawskim Torwarze.

Zbigniew Bartman - Tomasz Hajto w walce wieczoru na gali CLOUT MMA 1

W ostatnich tygodniach dostawaliśmy kolejne informacje na temat zaskakujących walk, które zobaczą kibice na pierwszej gali CLOUT MMA. Było potwierdzenie starcia Marcina Najmana z Andrzejem Fonfarą, czy Tomasza Sarary z Jayem Silvą. Jednak to, co najbardziej interesowało kibiców, to z kim w klatce pojawi się siatkarski mistrz Europy z 2009 roku, Zbigniew Bartman.

- Siatkówka, czy piłka nożna? Tego jeszcze nie wiem, ale... Zbigniew Bartman, przekonamy się już 5 sierpnia. Do zobaczenia - powiedział Tomasz Hajto w krótkim wideo, potwierdzając, że został rywalem Bartmana. Dla 36-letniego siatkarza i 50-letniego byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej będzie to debiut w formule MMA.

Bijatyka w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. "Symfonia MMA"

CLOUT MMA. Gdzie oglądać i kiedy oglądać? Kto walczy? [STREAM, KARTA WALK]

Gala CLOUT MMA odbędzie się w sobotę 5 sierpnia w hali COS Torwar w Warszawie. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 19:00. Transmisja z gali będzie dostępna jedynie w internecie w formule pay-per-view, ale organizatorzy nie poinformowali jeszcze ile dokładnie wyniesie jej wykup . Ciągle za to są do kupienia bilety na wydarzenie, których cena rozpoczyna się od 79 złotych.

