Bijatyka w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. "Symfonia MMA"

Raz Tosca, innym razem Krzysztof Penderecki, czy koncert gwiazd muzyki współczesnej z Brodką i Krzysztofem Cugowskim na czele. Nowoczesna sala teatralna w Lublinie gościła wielu artystów i była miejscem spotkań różnych form sztuki. Tym razem otworzy swoje drzwi dla miłośników sztuk walki.

Był Penderecki, będzie "3 rundowa symfonia MMA"

To dlatego, że działająca na rynku od prawie dwóch lat, organizacja STRIFE zaplanowała swoją czwartą galę właśnie w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Na teatralno-operowej sali 12 sierpnia dojdzie do spektaklu oryginalnego jak na to miejsce. Na jego scenie stanie klatka, a niemal tysiąc osób na widowni będzie mogło oklaskiwać wychodzących do niej zawodników. Cały fight card nie jest jeszcze znany, ale STRIFE współpracuje z zawodnikami znanymi z największych organizacji. Już wiadomo, że na sierpniowej gali w kat. ciężkiej dojdzie do występującego też w KSW Kamila Gawryjołka z Rumunem Zsoltem Ballą.

- Na teatr, operę nie bardzo mam czas, pracuję, mam firmę, trenuję, ale będzie okazja, by 12 sierpnia pojawić się i to nawet na scenie – uśmiecha się Gawryjołek nawiązując do walki, która go wtedy czeka.

Właściciele federacji MMA, nie tylko w Polsce, chętnie organizują swoje wydarzenia w oryginalnych miejscach. Kibice mogli już oglądać podziemne starcia choćby w Kopalni Soli w Wieliczce, były zawody organizowane na plaży, lodowisku, hotelu i stadionie.

- To zawsze coś innego, coś, co można zapamiętać i mile wspominać z bliskimi. Pewnie to będą inne emocje, inne skupienie. Tu wszyscy będą patrzyli na scenę jak w teatrze. Występem będzie walka – opisuje Gawryjołek. - Może trzeba będzie przyszykować na tę okoliczność jakieś specjalne wejście do klatki - żartuje.

Przy 26-letnim zawodniku z Puław, na nudne występy narzekać nigdy nie można. Zawodnik, który ma 4 wygrane i zero porażek zawsze wygrywał przez nokauty w pierwszej rundzie.

- Do każdej walki przygotowuję się wszechstronnie, nie pod konkretnego rywala. Wychodzi to dobrze, po potem wszystkich kończę w 1. rundzie. Wiem, że Rumun jest doświadczony, że jest zapaśnikiem, że idzie do przodu, ale ja też idę - dodał.

W co-main evencie wieczoru "3 rundową symfonię MMA" mają zagrać Hubert Szymajda i Robert Maciejowski.

Powrót Fabińskiego, dwa lata po UFC

STRIFE transmisję ze swych gal będzie przeprowadzał we współpracy z TVN Turbo na YouTubie tej stacji lub na antenie nadawcy. Sierpniowa gala (STRIFE Tube) będzie miała formułę internetową. STRIFE zapowiedział też od razu swoją 5. galę. Ta odbędzie się 7 w październiku w Rzeszowie. Wtedy do klatki wyjdzie m.in. niewidziany w oktagonach od dwóch lat Bartosz Fabiński. Zawodnik, który przez 6 lat walczył w UFC, zmierzy się z Kacprem Karskim.

- Miałem krótką przerwę od walk, ale cały czas byłem na macie, trenowałem. Mam nadzieję, że przede mną jeszcze dużo dobrego. Ten czas w UFC wspominam dobrze. Na własne życzenie był zbyt szybko zakończony, ale to była znakomita lekcja - mówi nam 37-letni Fabiński. Jego dwie ostatnie walki dla największej organizacji MMA na świecie zakończyły się porażkami. W UFC stoczył w sumie 6 walk, wygrał połowę.