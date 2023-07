Bolesne słowa o Tomaszu Adamku. "To wstyd". Borek też oberwał

26 sierpnia we Wrocławiu odbędzie się gala boksu, gdzie naprzeciw siebie staną Aleksander Usyk (20-0, 13 KO) i Daniel Dubois (19-1, 18 KO). Udział w niej wezmą też inni polscy pięściarze, a w organizacji całości pomagał właśnie Andrzej Wasilewski. Przy okazji konferencji prasowej chętnie odpowiadał nawet na trudne i niezwiązane mocno z tematem pytania.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rugby na wózkach to nie jest miękki sport. To jest murdeball"

- Tomek Adamek już się żegnał pięć razy, niech się nie wygłupia, bo to wstyd przez siedem, osiem lat się żegnać - powiedział Wasilewski zapytany o to, co sądzi o planowanej kolejnej walce pożegnalnej byłego pretendenta do tytułu mistrza świata wagi ciężkiej w boksie.

Andrzej Wasilewski pomógł przy organizacji walki Usyk - Dubois we Wrocławiu

Na podstawie obserwacji z gali KSW polski promotor niepochlebnie wypowiedział się też o umiejętnościach Mariusza Pudzianowskiego - Zawodowiec ze sportów walki kontra ktoś, kto udaje sportowca walki. To pytanie do milionów polskich kibiców. Tyle lat wierzyli, że pan Pudzianowski cokolwiek w ringu potrafi - stwierdził w wywiadzie dla TV Reklama.

Szef Fame MMA przechodzi metamorfozę dla dziecka

- Widziałem kilka tych eventów. To nawet nie jest MMA, to udaje MMA. To totalna patologia ludzi, którzy nie potrafią nic w ringu. Nie chce nawet nazywać tych organizacji, to ze sportami walki nie ma nic wspólnego - powiedział Wasilewski na temat freak fightów i ich wpływie na rozwój MMA w Polsce.

Na koniec Wasilewski został zapytany o Mateusza Borka, z którym niegdyś był skonfliktowany, a obecnie, zawiesił topór wojenny, ale wciąż od czasu do czasu toczy potyczki słowe - Dziś się dowiedziałem, że dwa dni temu organizował jakąś galę - rozpoczął.

McGregor zażartował z nowego mistrza. "To jakiś gość z Polski?"

- Szkoda gadać. Nie udało mu się przejąć rynku bokserskiego w Polsce. Doznał totalnej porażki i niech sobie żyje z tą porażką. Niech patrzy w lustro i sobie myśli, jak próbował oszukać ludzi, którzy mu ufali - zakończył rozmowę z dziennikarką.