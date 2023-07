Federacja Peszki nie zwalnia tempa. Potwierdzili kolejne hity. Karta walk wygląda imponująco

Organizacja Clout MMA z przytupem weszła na rynek sportów walki, niejako wchodząc w miejsce zbanowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji federacji High League. Frontmanami nowego podmiotu zostali Lexy Chaplin oraz Sławomir Peszko, co jeszcze bardziej rozbudziło apetyty odnośnie do wielkości projektu. Do ich pierwszej gali zostało już niewiele czasu, a ostatnio zakontraktowali kilku bardzo popularnych zawodników.

Clout MMA chce namieszać na rynku freak-fightów. Dokonali hitowych transferów

Jakiś czas temu ogłosiliśmy, że nowym zawodnikiem Clout MMA został Paweł Bomba. "Scarface" stoczył do tej pory w klatce trzy pojedynki, z których dwa wygrał. Po ostatnich problemach z prawem chce ponownie przypomnieć o sobie szerszej publiczności i odnieść kolejną wygraną.

Nieco wcześniej umowy z organizacją Clout podpisali również Piotr "Lizak" Lizakowski oraz Nikola "Nikita" Alokin. Oboje już na najbliższej gali zaliczą debiuty w sportach walki. Ponadto w poniedziałek poinformowano o tym, że umowę przystemplował także Konrad Karwat. Dla byłego strongmana będzie to okazja, aby wrócić na ścieżkę zwycięstw po porażce z Denisem Labrygą, który już za nieco ponad trzy tygodnie zmierzy się w formule K-1 z Dawidem Załęckim.

Na tym jednak nie koniec nowych zawodników we freakowej organizacji. Już niedługo w klatce zobaczymy też starcie Kacpra "Ludwiczka" Bociańskiego z Mariuszem "Super Mario" Sobczakiem. Obaj, podobnie zresztą jak Lizakowski, mieli być uczestnikami czerwcowego turnieju High League, w którym mogli zawalczyć m.in. z Jackiem Murańskim, czy Marcinem Najmanem. Wskutek problemów firmy wydarzenie zostało jednak odwołane, dlatego obaj staną teraz przed szansą stoczenia pojedynku.

Karta walk pierwszego wydarzenia Clout, które 5 sierpnia odbędzie się na Torwarze, jest już prawie zapełniona. Poza wcześniej wymienionymi starciami czekają nas też pojedynki Tomasza Sarary z Jayem Silvą oraz Andrzeja Fonfary z Marcinem Najmanem. Na przeciwnika cały czas czeka również Zbigniew Bartman, który niedawno zdecydował się zakończyć siatkarską karierę i spróbować sił w klatce. Wszystkie zestawienia poznamy podczas najbliższej konferencji prasowej. Odbędzie się ona w środę 12 lipca o godzinie 20:00.