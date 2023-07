McGregor zażartował z nowego mistrza. "To jakiś gość z Polski?"

Alexander Volkanovski przez lata uchodził za czołowego zawodnika MMA bez podziału na kategorie. Mistrz dywizji piórkowej (do 66 kg) uznał więc, że spróbuje zdobyć także pas wagi lekkiej, ale ostatecznie przegrał na punkty z Islamem Machaczewem po niezwykle zaciętej walce. Teraz, trzy miesiące po tamtej walce, wrócił do klatki. No i wrócił w wielkim stylu.

Rozbił Yaira Rodrigueza dopiero w trzeciej rundzie. Najpierw naruszył rywala w stójce, potem zmęczył zapasami przy siatce, a następnie znowu zasypał gradem ciosów.

- Volk przeszedł przez całe MMA w minutę. To jest właśnie jego kunszt. Jeszcze jedna sprawa. Często, kiedy zawodnik zorientowany na zapasy ma zranionego rywala na siatce, idzie po obalenie i brakiem pracy pozwala dojść do siebie. Volk nie dał Yairowi ani sekundy. Alex po prostu robi to, co trzeba, kiedy trzeba. Niby proste, a to jest cała sztuka - zachwycał się Dominik Durniat, ekspert od MMA.

Głos po walce zabrał nawet Conor McGregor. - Czy ten Volkanovski to jakiś gość z Polski? - zażartował o Australijczyku McGregor.

A co słychać u Irlandczyka? McGregor to wciąż najpopularniejszy zawodnik MMA na świecie, ale już nie jest najlepszy. Jeszcze w 2016 roku Irlandczyk był na samym szczycie. Stał się pierwszym podwójnym mistrzem UFC, rządził w dywizji piórkowej oraz lekkiej. Fakty są jednak bezlitosne. Aż trudno w to uwierzyć, ale od 2017 roku wygrał tylko jedną walkę, gdy znokautował Donalda Cerrone. Trzy z ostatnich czterech walk jednak przegrał.

Wyniki UFC 290: