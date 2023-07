O tym Borek nie mówił. Dostał szokującą ofertę. "Była więcej niż bardzo dobra"

Mateusz Borek najbardziej znany jest jako komentator piłkarski i dziennikarz, ale czynnie udziela się także w świecie sportów walki. Jest promotorem pięściarzy oraz współorganizatorem gal bokserskich pod egidą MB Promotions. Od lat współpracuje także z KSW, ale nie stroni od freak fightów. Jego zawodnik Kamil Łaszczyk walczył na gali FAME MMA 17, a niedawno Borek pomagał negocjować umowę Piotra Świerczewskiego z tą samą federacją.

Mateusz Borek mógł zawalczyć we freak fightach. "Mam za co żyć"

Do tej pory Borek nigdy nie zawalczył w klatce i skupiał się na innych zadaniach związanych z MMA i boksem. Okazuje się jednak, że otrzymał ofertę debiutu w klatce od jednej z federacji freak fightowych.

- Była taka propozycja, ale ten sport nie jest dla starych ludzi. Do klatki wychodzą ci, którym brakuje kasy, albo ci, którzy potrzebują się sprawdzić, albo ci uzależnieni od adrenaliny. Ja adrenalinę i stres mam w swojej pracy na co dzień, dzięki Bogu mam też za co żyć. Nie muszę dostawać po głowie i wystawiać potem za to faktur - zdradził komentator w rozmowie z kanałem Koloseum na YouTube.

Oferta dla współwłaściciela Kanału Sportowego miała być bardzo lukratywna i sprzyjająca. Nie pojawiło się w niej nawet nazwisko ewentualnego rywala. - Próbowali mnie mocno namawiać, miałem nawet dowolność w wyborze ewentualnego przeciwnika. Oferta była więcej niż bardzo dobra, mógłbym parę lat nie pracować w mediach - dodał Borek.

Wygląda na to, że dziennikarz nie skorzystał i prawdopodobnie nigdy nie skorzysta z oferty walki w klatce. Sam ma sporo obowiązków, a jednym z obecnych jest gala MB Boxing Night 16 we Wrocławiu. Zaplanowano ją na sobotę 8 lipca, a w walce wieczoru kibice zobaczą Karola Weltera (13-1) i niepokonanego dotąd Kristapsa Bulmeistarsa (11-0).