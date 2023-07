Artur Szpilka gotowy na wielki rewanż. "Tym razem w MMA"

Kibice go kochali, bo choć przyjmował wiele ciosów, to był twardy i oddawał ich jeszcze więcej. Ale w końcu szczęka Adama Kownackiego (20-4) została skruszona, "Baby Face" poległ ostatnio z przeciętnym pięściarzem Joe Cusumano. I była to już czwarta porażka z rzędu, bo wcześniej dwukrotnie Polaka zlał Robert Helenius i raz Ali Eren Demirezen. Kownacki może już zapomnieć nie tylko o mistrzowskich marzeniach, ale i o powrocie do szerokiej czołówki.

- Skończyła się Adamowi odporność na ciosy. Po walkach z Heleniusem myślałem, że to wynikało ze zrzucania wagi, ale wygląda na to, że po prostu skończyło się zdrowie. A wraz z odpornością, skończyła się niesamowita pewność siebie, którą prezentował. To było naprawdę imponujące, jaki mocny napór i ciągłą presję potrafił stosować. A jak to odeszło, to niewiele zostało. Adam nigdy nie miał mistrzowskich umiejętności, ale braki techniczne niwelował serduchem do walk, charakterem i po prostu twardością szczęki. A gdy jego atuty tracą na znaczeniu, to luki w obronie tym bardziej rażą - analizował na naszych łamach Maciej Miszkiń, były pięściarz, a obecnie ekspert.

Kownacki w rozmowie z redaktorem Andrzejem Kostyrą unikał jednoznacznych deklaracji odnośnie swojej przyszłości. Wręcz zabrzmiał tak, jakby chciał wrócić. - Ciężko powiedzieć "koniec" po tak fajnej walce - przyznał między słowami pięściarz.

Kacper Bartosiak, ekspert bokserski, napisał artykuł, w którym rozważa, co Kownacki powinien zrobić. Twitt z artykułem skomentował Artur Szpilka, czyli były pięściarz, na którym Kownacki się wybił w 2017 roku, gdy gładko znokautował Szpilkę.

- Jak coś jestem chętny na rewanż np. w MMA. Ja walczyłem z Adamem po ciężkim KO od Wildera. Bardzo szanuję i trzymam kciuki, żeby sobie wszystko przemyślał, ale może w MMA właśnie złapie radość jak ja. PS - Dużo zdrowia dla Adasia - napisał Szpilka.

Szpilka obecnie jest zawodnikiem KSW. W MMA jego rekord to 3-0. Ostatnio pokonał Mariusza Pudzianowskiego na Stadionie Narodowym.