Peszko zostanie na lodzie? MSWiA bierze się za Clout MMA

Do niedawna na rynku freakowych gal rządziły dwie federacje: FAME MMA oraz High League. Ale kilka tygodni temu sytuacja się diametralnie zmieniła. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji "zamroziło środki finansowe" federacji High League, czym de facto zakończyło jej działalność. Jak uzasadniono: "beneficjentami rzeczywistymi tego podmiotu są m.in. obywatele Federacji Rosyjskiej pochodzenia czeczeńskiego: Khazhbi Edelbiev i jego siostra Diana Edelbieva. Rodzina Edelbiev ma utrzymywać relacje z przywódcą Czeczenii - Ramzanem Kadyrowem, znajdującym się na liście sankcji UE. (…) Oddziały specjalne Ramzana Kadyrova zaangażowane są w działania wojenne Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, a rekrutacja do nich odbywać ma się m.in. za pośrednictwem klubów mieszanych sztuk walki".

W miejsce HL pojawiła się nowa federacja - Clout MMA, której twarzą zostali influencerka Lexy Chaplin (była zawodniczka HL) oraz Sławomir Peszko, były piłkarz reprezentacji Polski. Ale gdy zajrzy się w KRS spółki NO LIMIT, która odpowiada za federację Clout MMA, to jej prezesem jest Julita Górska, a więc żona Sławomira Bielskiego, który widniał w KRS firmy High League Bielski. W tej spółce byli też obywatele Federacji Rosyjskiej pochodzenia czeczeńskiego: Khazhbi Edelbiev i jego siostra Diana Edelbieva, którzy zostali oskarżeni o finansowe powiązania z Kadyrowem.

Najpotężniejsza dama polskiego MMA wskazała problem. Tak, to o polskich wojownikach

Pierwsza gala odbędzie się 5 sierpnia na warszawskim Torwarze. A raczej miała się odbyć, bo jak informuje serwis salon24.pl, impreza stoi pod znakiem zapytania.

Gala Clout MMA odwołana?

"Gala Clout MMA pod znakiem zapytania? Został niecały miesiąc do inauguracyjnej gali freak-fightowej Clout MMA, która powstała po zamknięciu przez MSWiA jej poprzedniczki High League. W przyszłym tygodniu w resorcie spraw wewnętrznych mają spotkać się przedstawiciele z ministerstw spraw wewnętrznych i sportu, żeby omówić ewentualne związki organizacji z Czeczenami - ustalił Salon24.pl, który informację potwierdził nieoficjalnie w obu resortach.

Tak wygląda karta walk, która została już odkryta w części:

Marcin Najman - Andrzej Fonfara

Denis Labryga - Dawid Crazy Załęcki (K-1)

Zbigniew Bartman - TBA

Nikola Nikita Alokin - TBA

Jay Silva - Tomasz Sarara (K-1)

***

Skontaktowaliśmy się z Clout MMA. Oto oświadczenie federacji:

"Przygotowania do gali CLOUT MMA 1 przebiegają zgodnie z planem i skupiamy się na wydarzeniu, które odbędzie się 5 sierpnia w hali COS Torwar w Warszawie. W odniesieniu do treści artykułu opublikowanego w serwisie Salon24.pl stanowczo podkreślamy, że jako spółka, wraz z jej wspólnikami i wszelkimi pracownikami czy podwykonawcami, oraz jako organizacja sportów walki potępiamy wojnę wywołaną przez Rosję na terytorium Ukrainy. Ponadto informacje pojawiające się w przytoczonym artykule dotyczące m.in. wynagrodzeń zawodników nie mają żadnego przełożenia na rzeczywistość. Nadmienić należy, że wszelkie środki finansowe, którymi dysponuje spółka, pochodzą z legalnego źródła i są zarządzane z godnie polskim prawem. Jako organizacja CLOUT MMA działamy zgodnie z prawem i nie mamy niczego do ukrycia. Wszelkie nasze działania pozostają transparentne. Jednocześnie zamierzamy walczyć z próbami nieuzasadnionego oczerniania nas i pomawiania".