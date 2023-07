Rywal drwi sobie z Najmana przed walką. Okazja do "wyjaśnienia" kilku spraw

Sławomir Peszko i Lexy Chaplin zdecydowali się założyć nową federację freak fightów w Polsce, Clout MMA. Już 5 sierpnia na warszawskim Torwarze w oktagonie będziemy mogli zobaczyć m.in. pojedynek byłego pretendenta do tytułu mistrza świata federacji WBC z "Ojcem chrzestnym polskich freak fightów". Do klatki wejdą Andrzej Fonfara i Marcin Najman. Z wypowiedzi 35-latka można wywnioskować, że zbytnio nie przejmuje się walką z byłym zawodnikiem FAME czy High League.

Andrzej Fonfara wyśmiał Marcina Najmana. "Macha cepami"

W rozmowie z TVP Sport były mistrz świata federacji IBO przyznał, że nie obawia się starcia z 44-letnim Najmanem i jest pewien, że za niecały miesiąc wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku. Fonfara pozwolił sobie również na mały pstryczek w nos swojego przeciwnika.

- Ja zmierzę się z 44-letnim Najmanem, który macha cepami, kopie "soccer kicki" i ma brzuch, jakby był w ciąży. Oczywiście, w klatce może zdarzyć się wszystko, ale nie mam obaw. Mam za sobą poważną karierę w roli pięściarza, zdarzało się też walczyć na ulicy - powiedział Andrzej Fonfara.

Oprócz tego doświadczony sportowiec wyznał, że między nim a Marcinem Najmanem nie ma wielkiego konfliktu, a walka w oktagonie to doskonała okazja na "wyjaśnienie" sobie kilku spraw.

- Przyznam szczerze, że nawet… lubię Marcina jako postać medialną. Jego wypowiedzi są śmieszne, zabawne. To nie jest tak, że jakoś się nienawidzimy, a na pewno nie ma nienawiści z mojej strony. Powiedzieliśmy pod swoim adresem po parę słów, a teraz przyjdzie czas, żeby to wyjaśnić. Patrzę na to jednak wyłącznie pod kątem sportowym. Chcę wejść do klatki, zbić Najmana i polecieć na wakacje - dodał 35-letni zawodnik.

Co ciekawe, jeszcze kilka lat temu Fonfara zarzekał się, że nigdy nie zawalczy z Najmanem. - Marcin najwyżej może zbić jakiegoś chłopaka, który nigdy nie miał do czynienia ze sportem i jest zwykłym zjadaczem chleba - mówił. Mimo to w sobotę 5 sierpnia wejdzie do klatki z popularnym "El Testosteronem". Były pięściarz zdradził nawet, ile zarobi za tę głośną walkę.