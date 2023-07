Spiridonow kontra Bartman w klatce. "Przydałoby się go skarcić". Ależ byłby hit

Już 5 sierpnia odbędzie się premierowa gala Clout MMA. Freakowa federacja, której twarzą jest Sławomir Peszko, zamierza zastąpić na rynku niedawno zamknięte High League. Były piłkarz zapowiedział, że w przyszłości sam wejdzie do klatki. Jego rywalem ma być Piotr Żyła. Ale skoczek narciarski najwcześniej zadebiutuje w 2024 roku, a już za miesiąc do klatki ma wejść Zbigniew Bartman, były reprezentant Polski w siatkówce, który zdobył z nią mistrzostwo Europy.

- Po dwudziestu latach zawodowej pracy w siatkówce nie miałem w sobie dużego ognia do grania. Motywowanie się kosztowało mnie dużo zdrowia psychicznego. Stwierdziłem, że jest to dobry moment, tym bardziej że pojawiła się propozycja kontynuowania życia sportowego w nieco inny sposób - powiedział siatkarz.

A kibice zastanawiają się, z kim mogą go zobaczyć w klatce. Podczas programu "Poranek z KS", jeden z internautów zaproponował, by rywalem Bartmana został Aleksiej Spiridonow, czyli rosyjski siatkarz, który od lat nieprzychylnie wypowiada się o Polsce. W trakcie piłkarskiego mundialu określił Polaków mianem "narodu łajdaków", a kilka miesięcy wcześniej ostentacyjnie wyrzucił biało-czerwoną koszulkę do kosza na śmieci.

- To byłoby zestawienie, które rozpaliłoby nie tylko całą Polskę. Tutaj byłby też podtekst pozasportowy, bo to, co wyprawia Spiridonow wobec Polaków... Przydałoby się go skarcić - powiedział Bartman. Ale trudno przypuszczać, że Spiridonow faktycznie będzie jego rywalem. Przynajmniej na razie. Siatkarz ma zadebiutować już 5 sierpnia, a ma za sobą na razie tylko trzy treningi. Bartman zdradził, że jego pojedynek prawdopodobnie odbędzie się tylko w stójce, a jego rywalem także będzie jakiś sportowiec.

Internauci spytali się o Michała Kubiaka, z którym kiedyś miał konflikt. - To dla wielu byłoby zestawienie marzeń, by rozwiązywać różne takie konflikty w klatce, ale on dalej gra w siatkówkę, więc dajmy mu spokój - odpowiedział Bartman.

Co nasz jeszcze czeka na Clout MMA?

Pierwsza gala odbędzie się 5 sierpnia na warszawskim Torwarze. I dojdzie tam do pojedynku Andrzeja Fonfary, byłego znakomitego pięściarza, z Marcinem Najmanem, także byłym pięściarzem. Różnica polega na tym, że Fonfara był jednym z najlepszych na świecie, a o Najmanie nie można tego powiedzieć. Aż dziwne, że przyjął ofertę walki z Fonfarą, bo choć ma znacznie większe doświadczenie w MMA, to i tak Andrzej będzie gigantycznym faworytem.

No i kapitalnie zapowiada się starcie Denisa Labrygi z Dawidem Załęckim. Choć do klatki wejdzie dwóch freaków, to nie ma wątpliwości, że zobaczymy dwóch prawdziwych wojowników. Być może będzie to jedna z najlepszych walk w historii polskiego freak fightu.