Tyle Fonfara dostanie za walkę z Najmanem u Peszki. Sam się wygadał

Zapowiedziana walka Fonfary z Najmanem jest zaskoczeniem również z tego powodu, że były mistrz świata federacji IBO kilka lat temu zarzekał się, że nigdy nie weźmie udziału w pojedynku z "El Testosteronem". - Marcin najwyżej może zbić jakiegoś chłopaka, który nigdy nie miał do czynienia ze sportem i jest zwykłym zjadaczem chleba - mówił.

Fonfara ujawnił, ile dostanie za walkę z Najmanem. Szokująca kwota

Decyzja byłego boksera, który jednak zdecydował się na walkę z Marcinem Najmanem, stała się całkowicie zrozumiała, gdy okazało się jaką kwotę dostanie za udział w tym wydarzeniu. Fonfara w rozmowie z "Super Expressem" zdradził, że są to pieniądze podobne do tych, które dostał za walkę o pas mistrzowski federacji WBC.

- Spore pieniądze jak za taką walkę i tak krótki czas przygotowań. Suma mnie zadowala, pewnie ją w coś fajnego zainwestuje i pomnożę co najmniej dwa razy. (...) Chcę z Marcinem załatwić nasze prywatne sprawy, ale gdybym miał dostać za to grosze, to bym nie wziął tej walki - powiedział i przyznał, że kwota zbliżona jest do tej, którą dostał za starcie z Adonisem Stevensonem. Wtedy Fonfara zarobił ponad 100 tysięcy dolarów.

Nie brakowało również uszczypliwości. Najman i Fonfara od kilku lat są skonfliktowani. Były bokser przyznał, że zgodził się na tę walkę tylko z powodu nazwiska przeciwnika.

- Gdyby w grę wchodziły podobne pieniądze, ale rywalem miałby być ktoś mocniejszy, ktoś, kto bije się w MMA od dawna, to bym w to nie wszedł, bo to nie mój sport. No ale padło nazwisko Najmana, więc dlatego się zgodziłem. To nie jest mocny przeciwnik - dodał. Zdradził też, że nie zamierza odpuścić swojemu rywalowi. - Będę się starał przedłużać walkę, by nie zakończyła się za szybko. Chcę go trochę pokąsać, pomęczyć, chcę by cierpiał za swoje słowa - przyznał.

Clout MMA to nowość na polskiej scenie freakfightowej. Twarzami tego projektu są Sławomir Peszko oraz Lexy Chaplin. Organizacja chce wypełnić lukę po High League. Ta, przez decyzję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji de facto przestała istnieć. Przypomnijmy, że MSWiA doszukało się powiązań pomiędzy High League a czeczeńskim przywódcą Ramzanem Kadyrowem i zamroziło konta tej organizacji.