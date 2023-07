Sławomir Peszko odkrywa karty przed galą Clout MMA. Bardzo kontrowersyjna postać

Niedawno Sławomir Peszko zakończył karierę piłkarską i stworzył nową federację freakfightową - Clout MMA. Pierwsza gala odbędzie się już 5 sierpnia w Warszawie i stopniowo poznajemy kolejnych uczestników. Wiemy już, że do klatki wejdą między innymi Dawid Załęcki i Zbigniew Bartman.

Oto kolejna uczestniczka gali Clout MMA. Federacja potwierdza

W czwartek federacja poinformowała o następnym influencerze, który weźmie udział w gali. Tym razem mowa o Nikoli "Nikicie" Alokin. Będzie to jej debiut we freakfightowych pojedynkach. "Jedni ją kochają! Inni jej nie znoszą... Ale wszyscy będą chcieli zobaczyć jej debiut w klatce" - czytamy we wpisie Clout MMA. Alokin rywalkę pozna podczas konferencji prasowej, która odbędzie się 12 lipca w Warszawie.

"Nikita" jest influcencerką, którą na Instagtamie obserwuje prawie 500 tysięcy użytkowników. W ostatnim czasie pojawia się w towarzystwie Amadeusza "Ferrariego" Roślika i Adriana Ciosa. Obaj doskonale znani są w środowisku freakfightów. W przeszłości Alokin była partnerką patostreamera Daniela Magicala. Kobieta zdecydowała się od niego uciec, ponieważ ten bardzo ją ograniczał. Wówczas pod skrzydła wziął ją właśnie Ferrari, który zapowiedział, że zainwestuje 100 tysięcy złotych w jej metamorfozę.

Clout MMA się rozpędza. Kolejne znane postaci potwierdzają udział w gali

Sławomir Peszko zapowiadał, że zaprosi do federacji wiele znanych postaci. I stopniowo mu się to udaje. Wiemy już na pewno, że podczas gali w Warszawie zmierzą się ze sobą Marcin Najman oraz Andrzej Fonfara. Niedawno informowaliśmy, że do klatki ma wejść również Piotr Żyła. Mateusz Borek z kolei przekazał, że zawalczyć może także Błażej Augustyn.